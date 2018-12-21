Самые эффективные способы понижения артериального давления

Новости шоу бизнеса: Эти способы помогут снизить давление не хуже лекарств.

Плавание, пешие прогулки или подъём весов в спортзале воздействуют на артериальное давление не хуже лекарств. К такому выводу пришли исследователи из Лондонской школы экономики и Стэнфордского университета в США.

В деле борьбы с гипертонией чаще всего применяются специальные рецептурные лекарственные средства. Однако исследование показало, что физические нагрузки порой не уступают этим лекарствам в эффективности. Регулярные пешие прогулки, купание в бассейне или весовые тренировки снижают повышенное артериальное давление точно так же, как препараты из категории бета-блокаторов или ингибиторов АСЕ. От повышенного артериального давления или гипертонии страдает каждый третий взрослый человек. Из них более 40% должны принимать специфические лекарства, но в реальности это делает менее половины.

В результате, каждый год десятки тысяч россиян умирают от инфарктов и инсультов исключительно из-за неадекватного контроля артериального давления. Наблюдения показывают, что регулярный прием лекарств и контроль давления с помощью домашних тонометров намного продлевает жизнь пациентов с гипертонией. И вот теперь исследователи доказали, что имеющие массу побочных эффектов лекарства - не единственное средство, позволяющее эффективно снизить давление. Физические нагрузки могут справиться с этой задачей ничуть не хуже.

Американские и британские исследователи провели метаанализ 391 исследования с участием 40 000 человек. Доказано, что сочетание аэробных и силовых тренировок в такой же степени эффективно снижает артериальное давление, как и применение лекарств. Даже более того, если к лекарствам со временем можно выработать определённую резистентность, и их эффект снизится, физические нагрузки остаются эффективными всегда.