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Пятница, 21.12.2018
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Хроническая усталость: названа одна из основных причин

Хроническая усталость: названа одна из основных причин
14:55 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В частности, исследователи считают, что иммунитет людей, страдающих от хронической усталости, гиперактивен и слишком быстро реагирует на проникновение патогенов в организм.

Для синдрома хронической усталости типичны постоянное чувство утомления (даже после отдыха), проблемы со сном и памятью. Ученые Института психиатрии, психологии и неврологии (ИППН) Лондонского королевского колледжа высказались о том, что хроническая усталость связана с иммунитетом - такое состояние могут вызывать некоторые реакции иммунной системы.

Подобное свойство иммунитета может вызывать негативные изменения в обмене веществ и мышечных тканях, способствующее ощущению усталости, полагают эксперты.

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Специалистами был проведен эксперимент с участием 55 добровольцев – пациентов с хроническим гепатитом С. Их лечили с помощью интерферона альфа, стимулирующего синтез антител. Эта терапия помогла многим, но участники жаловались на тяжелую усталость, возникающую совершенно без повода. У 18 из 55 участников хроническая усталость сохранилась и после того, как курс лечения был прекращен, - у этих пациентов и до начала терапии была зафиксирована повышенная активность клеточного иммунитета.

"Гиперактивность иммунитета способна вызывать определенные процессы в мозге, мышцах и обмене веществ, которые впоследствии влияют на общее самочувствие и на появление чувства усталости", - резюмировали авторы работы, добавив, что дальнейшее исследование этого вопроса еще продолжится.

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Все по теме:

Иммунитет, Утомление, Усталлость, Совет медиков, Причина усталости, Основная причина усталости, Гиперактивность иммунитета.
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