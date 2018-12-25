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Выяснилась смертельная опасность сахара

Выяснилась смертельная опасность сахара
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabaу

Новости шоу бизнеса: Употребление в пищу большого количества сахара может провоцировать развитие раковых клеток.

Ученые обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования.

Американские ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу о том, что злоупотребление сахаром может провоцировать развитие раковых клеток.

Более того, по их словам, чрезмерное употребление сахара может приводить к появлению нескольких видов рака, пишет Independent.

"Сахар также может вызывать онкологические заболевания. Это объясняется тем, что раковые опухоли используют глюкозу для своего роста", - к таким выводам пришли ученые.

Врачи назвали полезные натуральные заменители сахара

Исследователи заявили, что злоупотребление сахаром может приводить к появлению трех видов рака - матки, молочной железы и толстой кишки.

Ученые провели эксперимент и обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования.

Ранее ученые выяснили, что сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры.

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Сахар, Раковые клетки, Польза сахара, Опасность сахара.
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