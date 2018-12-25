Названы продукты, провоцирующие депрессию у женщин

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что чипсы и мясо вредят представительница прекрасного пола.

Продукты питания играют немаловажную роль в жизни и здоровье людей. Некоторые из них могут принести пользу, а какие-то напротив окажут только вред.

Исследование в данной области проводили научные специалисты из Гарвардского университета. Оказалось, что чем чаще женщина ест мясные продукты и хлебобулочные изделия, а том числе чипсы и сухарики, тем больше ее склонность к депрессивным состояниям. Эти виды продуктов способны снизить настроение и увеличить последствия стресса.

Американские ученые обнаружили взаимосвязь между рационом питания и психическим состоянием представительниц прекрасного пола. Если женщина находится в подавленном состоянии, то зачастую она начинает заедать свои проблемы. Чаще всего люди видят утешение в продуктах, которые содержат большое количество углеводов. В том числе к таким пагубным видам пищи относятся сладости и фастфуд.

При этом женщины не всегда задумываются о том, что такой рацион может негативно сказать на состоянии здоровья, спортивной фигуре и настроении.

К таким выводам научные специалисты пришли в ходе многолетнего исследования. Около десяти лет они наблюдали за женщинами, их рационом. В итоге выяснилось, что пагубное воздействие оказывают мясные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия, а также полуфабрикаты, включая сухарики и чипсы. Те, кто любят такие продукты, а не рыбу, фрукты и овощи, чаще страдают от депрессий.