Скачать
Вторник, 25.12.2018
Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах
Всю Украину засыпало снегом: ситуация в регионах
По Киеву ездит пафосный Санта на Ford Mustang и раздает подарки (Видео)
По Киеву ездит Санта на Ford Mustang и раздает подарки (Видео)
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Названы самые трудолюбивые представители королевской семьи
Названы самые трудолюбивые представители королевской семьи

Названы продукты, провоцирующие депрессию у женщин

Названы продукты, провоцирующие депрессию у женщин
17:07 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают, что чипсы и мясо вредят представительница прекрасного пола.

Продукты питания играют немаловажную роль в жизни и здоровье людей. Некоторые из них могут принести пользу, а какие-то напротив окажут только вред.

Исследование в данной области проводили научные специалисты из Гарвардского университета. Оказалось, что чем чаще женщина ест мясные продукты и хлебобулочные изделия, а том числе чипсы и сухарики, тем больше ее склонность к депрессивным состояниям. Эти виды продуктов способны снизить настроение и увеличить последствия стресса.

Американские ученые обнаружили взаимосвязь между рационом питания и психическим состоянием представительниц прекрасного пола. Если женщина находится в подавленном состоянии, то зачастую она начинает заедать свои проблемы. Чаще всего люди видят утешение в продуктах, которые содержат большое количество углеводов. В том числе к таким пагубным видам пищи относятся сладости и фастфуд.

Французские ученые рассказали о неожиданной положительной стороне мигрени

При этом женщины не всегда задумываются о том, что такой рацион может негативно сказать на состоянии здоровья, спортивной фигуре и настроении.

К таким выводам научные специалисты пришли в ходе многолетнего исследования. Около десяти лет они наблюдали за женщинами, их рационом. В итоге выяснилось, что пагубное воздействие оказывают мясные продукты, макаронные и хлебобулочные изделия, а также полуфабрикаты, включая сухарики и чипсы. Те, кто любят такие продукты, а не рыбу, фрукты и овощи, чаще страдают от депрессий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Депрессия, Здоровье, Мясо, Продукты питания, Чипсы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новогодний маникюр 2019: яркие идеи дизайна ногтей на Новый год (Фото)
02 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
03 Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
04 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Нацбанк выпускает медаль, посвященную Мариинскому дворцу
Во сколько украинцам обойдется новогодний стол: что и на сколько подорожало
Что и на сколько подорожало в Украине
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Католическое Рождество 2018: красивые поздравления в стихах для родных и друзей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь