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10 килограмм за неделю: диетологи подсказали диету

10 килограмм за неделю: диетологи подсказали диету
14:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Прежде чем вы решите применить этот метод похудения, обязательно посоветуйтесь с врачом.

Диетологи представили сырную диету для экспресс-похудения.

Сырная диета – это эффективный способ значительно сбросить лишний вес за короткий срок. Она, по сути, является разновидностью белковой диеты.

Сырная диета предполагает употребление нежирных сортов сыра. Лучше всего, если процентное содержание жира не будет превышать 10-12%. Длительность курса похудения составляет от 7 до 10 дней. Особенно сырная диета придется кстати летом, когда мясо становится слишком тяжелым для организма, а запас белка необходимо пополнять. Далее приведены рекомендации по ежедневному рациону во время курса похудения.

Завтракать лучше всего в 8 часов утра. Выпейте чашку черного кофе без сахара, можно добавить сухих сливок. Через пару часов съешьте 1 яйцо, сваренное вкрутую. В полдень перекусите колбасой или мясом (200г). А в 2 часа дня съешьте 100 г не слишком жирного сыра. В 16.00 можно полакомиться обезжиренным творогом (250 г). На ужин, который должен состояться не позднее 18.00, выпейте стакан кефира.

Дольше 10 дней сидеть на данной диете не рекомендуется, хотя и за этот срок при строгом соблюдении всех правил можно сбросить до 10 кг.

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После завершения курса сырной диеты необходимо закрепить полученный результат. Лучше всего, если и дальше вы станете питаться дробно. Для поддержания стабильного веса диетологи советуют есть небольшими порциями несколько раз в день. Такая частота приема пищи помогает более эффективному очищению крови от жира и холестерина.

Дробное питание заключается в том, что необходимые вашему организму 2000 килокалорий распределяются на весь день определенным образом. На второй завтрак приходится 400 килокалорий, то же количество энергии нужно получить в обед. А оставшиеся 1200 килокалорий необходимо разделить на основной завтрак и еще 3 дополнительных приема пищи. Такое питание поможет вам нормализовать уровень холестерина в крови и поддерживать ваш оптимальный вес.

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Здоровье, Диета, Сыр, Сырная диета.
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