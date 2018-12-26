Стало известно, можно ли есть макароны при похудении

Новости шоу бизнеса: Снижение веса у многих ассоциируется с полным отказом от всего мучного.

Итальянцы любят макароны, но при этом не теряют завидной стройности.

"Люди часто ассоциируют макароны с не совсем здоровой пищей. И когда стремятся нормализовать вес, то исключают этот продукт из своего рациона.

Но не нужно автоматически относить все макароны к категории "вредного мучного", – советует украинский диетолог Светлана Фус.

"Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны готовят из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши", – подробно рассказала специалист по питанию.

Диетолог также сообщила, почему не нужно отказываться от макарон из твердых сортов.

Они богаты:

Клетчаткой и растительным белком.

Содержат витамины групп РР и В, а также минералы – кальций, фосфор, калий.

Практически не содержат жиров.

Источник сложных углеводов, которые в отличие от простых, дают ощущение сытости на долгое время.

Как часто и в каком количестве можно включать макароны в свой рацион? Светлана Фус рекомендует придерживаться следующих правил:

Выбирайте макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы.

Правильно их варите. Лучше к состоянию аль денте – не разваривать – обычно это до 10 минут варки. В переваренных макаронах увеличивается количество простых углеводов, повышается их гликемический индекс. Если варить долго, то гликемический индекс повысится до 55, а количество полезных веществ снизится от длительной термической обработки.

Поменьше соли.

Никаких сырных и майонезных соусов. Макароны (паста) в кафе – это калорийная бомба, где множество соли и творожно-майонезного соуса.

Сочетайте с тушеными помидорами, соусом из овощей собственного приготовления. Это будет вкусно и не калорийно.

Лучшие "гастрономические спутники" макарон: овощи, грибы, морепродукты.

Макароны можно употреблять как взрослым, так и детям, разумеется, если отсутствуют аллергия или непереносимость продукта.

Учтите: человеку, чтобы наесться, но не переесть, вполне достаточно 100 г готовых макарон, если речь идет об основном блюде. И вдвое меньше, если они будут гарниром.