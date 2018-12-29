Медики назвали бюджетные продукты для укрепления иммунитета

Новости шоу бизнеса: Данные продукты может себе позволить каждый.

Исследования о влиянии еды на иммунную систему человека пока находятся в начальной стадии, но все же, о некоторых продуктах можно говорить, что они воздействуют на иммунную систему, увеличивая устойчивость организма к болезням. И, что особенно приятно, это не только устрицы и лосось. Среди них есть и вполне доступные продукты.

1. Зеленый чай

Чашка зеленого чая каждое утро не только дает энергию, но и повышает производство гамма-интерферона - вещества, которое борется с инфекциями.

2. Чеснок

Тиосульфаты в чесноке богаты серой, признанной эффективной против болезней и инфекций.

3. Морковь

В холодное время года особенно полезно есть продукты, богатые каротином. Помимо моркови, важными источниками бета-каротина являются рыбий жир, молоко, яйца, тыква, брокколи, томаты, дыни, манго, абрикосы.

4. Шпинат

У шпината есть все для поддержания иммунной системы: витамины A, C, фолиевая кислота, магний, железо, бета-каротином, лютеин. Неудивительно, что шпинат стимулирует иммунитет и помогает справиться организму с серьезными заболеваниями.

5. Грибы

Грибы - это важный источник бета-глюкана, селена и витамина В2, веществ, которые важны для поддержания иммунной системы.

6. Йогурт

Стакан йогурта столь же эффективен для иммунной системы, как и таблетки-пробиотики. Разумеется, речь идет о натуральных йогуртах, без сахара и добавок.

7. Овес

Овес не только укрепляет иммунную систему, но и снижает уровень холестерина, а также повышает устойчивость организма к бактериям, грибам, вирусам и паразитам.

Впрочем, медики напоминают: иммунная система зависит не только от питания, но и от состояния здоровья, наличия хронических болезней и возраста.