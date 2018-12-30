Ученые выяснили, на каком боку лучше спать

Новости шоу бизнеса: Сон на левом и правом боках не одинаково полезен.

Принято считать, что человеку не нужно спать на левом боку, так как это вредно для сердца. Однако ученые из Германии назвали 6 причин того, почему сон именно в этом положении пойдет на пользу нашему здоровью.

Профилактика изжоги

Сон на левом боку заставляет желудочный сок оставаться в желудке, а не выталкивает его в пищевод. А вот сон на правом богу оказывает противоположное воздействие, что может стать причиной изжоги. Особенно рекомендуется спать на левом боку после употребления острой пищи.

Защита от храпа

Когда мы спим на спине, то мышцы языка и горла как бы соприкасаются с глоткой, что вызывает самые разные неприятные звуки при прохождении воздуха. Сон на левом боку помещает эти мышцы в нейтральную позицию и предотвращает храп. Также на левом боку рекомендуется спать жертвам обструктивного апноэ во сне.

Улучшение пищеварения

Сон на левом боку облегчает движение продуктов отходов пищеварения от тонкого кишечника к толстому. В результате пищеварение улучшается.

Здоровая лимфатическая система

В этом положении организм получает достаточное количество времени для удаления токсинов, отходов и лимфатической жидкости. Дело в том, что левая лимфатическая сторона нашего тела является главной, и именно в этой позе мы стимулируем ее очистку.

Улучшение кровообращения

Лежать на левом боку полезно для беременных, так как тем самым оптимизируется приток крови к плоду, сердцу и почкам. А поскольку кровообращение улучшается, то сон на левом боку полезен для пациентов с варикозным расширением вен.

Другие преимущества

Сон на левом боку улучшает здоровье сердца, селезенки, предотвращает боли в спине и шее, а также снимает нагрузку с позвоночника.