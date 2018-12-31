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Врачи рассказали о неизвестных свойствах хурмы

Врачи рассказали о неизвестных свойствах хурмы
07:51 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Хурма очень насыщенная витаминами и минералами.

В сезон хурмы нужно обязательно употреблять в пищу ее плоды при отсутствии противопоказаний, считают медики. В хурме содержатся витамины А, бета-каротин, Е и другие антиоксиданты, благодаря чему ее оранжевые плоды считаются «природным лекарством», которое помогает организму бороться с воспалениями и противостоять раку.

Эксперты отметили, что насыщенная витаминами и минералами (витамины группы В, С, калий, железо, йод) хурма эффективно укрепляет иммунитет. Употребление хурмы активирует и повышает защитные функции организма в его борьбе с инфекциями и вирусами.

Также плоды хурмы приносят пользу пищеварению: по словам специалистов, мякоть и кожица хурмы содержат много пищевых волокон, пектинов и клетчатки. Данное свойство превращает хурму не только в рекомендуемый для улучшения пищеварения, но и в диетический продукт. Тем более, что калорийность хурмы довольно низкая - 80 килокалорий на 100 граммов.

Кстати, благодаря регулярному употреблению хурмы можно стать стройнее не только потому, что за счет активации пищеварительных процессов будут быстрее уходить излишки жира. Мякоть оранжевых плодов, как пояснили эксперты, действует как диуретик, то есть, способствует более активному выведению жидкости из организма и избавлению от отечности.

Помимо этого, хурма является ценным источником калия - главного микроэлемента для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

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Хурма, Здоровый рацион, Польза хурмы, свойства хурмы.
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