10 "новогодних резолюций": Супрун рассказала об итогах 2018 года

Новости шоу бизнеса: В Министерстве здравоохранения Украины выбрали для себя 10 "новогодних резолюций".

И. о. обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о цели на 2018 год комады Минздрава.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Нельзя считать полными новогодние итоги, если не сравнивать их с поставленными на год целями. Помните, какие новогодние обещания давали себе год назад? А какие из них удалось осуществить?" - спрашивает Супрун.

"В прошлом году мы в Министерстве здравоохранения Украины выбрали для себя 10 «новогодних резолюций» — неформальных обещаний себе стать лучше. Весь 2018-й мы пытались мотивировать и вас, и себя к выполнению этих важных дел", - рассказала чиновник.

К новогодним целям-2018 команда Минздрава записала:

Придерживаться здорового питания

Быть физически активными

Бросить курить

Не заниматься самолечением

Выучить английский

Стать донором крови

Проходить профилактические осмотры

Вакцинировать детей. Прививаться самим

Соблюдать режим здорового сна

Сделать тест на ВИЧ

"Если есть пункты, которые еще не можете вычеркнуть, добавьте их в планы-2019. Это точно поможет сделать новый год здоровее, продуктивнее и счастливее!" - призвала Супрун.

Напомним, следующий год станет еще одним вызовом для трансформации системы здравоохранения, где у Минздрава есть пять приоритетов.