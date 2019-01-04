Медики назвали веские причины чаще употреблять острую пищу

Новости шоу бизнеса: Острая пища сражается с многими болезнями.

Значительное количество граждан нашей страны обожают острую пищу. И вот 5 причин того, почему это полезно для здоровья.

1. Острая пища увеличивает продолжительность жизни. Употребление острых продуктов шесть или семь дней в неделю хотя бы один раз в день снижает уровень смертности на 14%, как показало исследование 2015 года, проведенное американскими и китайскими учеными.

2. Острая пища ускоряет метаболизм. Многочисленные научные исследования приходили к выводу о том, что определённые специи вроде кумина, корицы, куркумы, перца и чили увеличивают скорость метаболизма и замедляют аппетит. Кроме того, в ходе одного из исследований было доказано, что куркума замедляет рост жировой ткани у мышей. Отметим, что эффект специи в этом вопросе считается умеренным, а поэтому не стоит сразу же бросаться на острую пищу в надежде похудеть.

3. Острая пища сражается с воспалениями. Содержащийся в куркуме ингредиент под названием куркумин может уменьшить уровень воспалений в организме. Противовоспалительные свойства куркумы были известны ещё составителям Аюрведы, которые также рекомендовали для этих целей употреблять имбирь и чеснок. Данные продукты эффективно сражаются против симптомов таких болезней, как аутоиммунные расстройства, артрит и даже головные боли.

4. Острая пища сражается с раковыми клетками. Активным компонентом перчиков чили является капсаицин, который замедляет и разрушает раковые клетки. Исследование американских ученых показало, что капсаицин подавляет рост клеток рака простаты у мышей, оставляя здоровые клетки нетронутыми.

5. Специи помогают убивать бактерии. Кумин и куркума демонстрируют мощное антиоксидантное и противомикробное воздействие. А это значит, что их можно использовать против вредных бактерий в организме.