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Названы продукты, замедляющие старость

Названы продукты, замедляющие старость
08:25 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Давно известно о свойствах некоторых продуктов питания сохранять тонус организма, предотвращая старость и продлевая молодость.

Ученые уверены, что некоторые овощи и фрукты предотвращают старение организма. Самыми полезными называют киви, клубнику, помидоры и огурцы.

Исследования американских ученых подтверждают, что употребление в пищу некоторых фруктов и овощей действительно может "отсрочить" наступление возрастных изменений в организме. Такими овощами являются помидоры и огурцы, а также яблоки и клубника.

Исследователи из Миннесотского университета определили простой и вкусный способ борьбы со старостью. В ходе ряда экспериментов ученые проверили гипотезы о влиянии тех, или иных продуктов на факторы возрастных изменений. Так, среди самых успешных в борьбе со старостью продуктов эксперты, кроме перечисленных выше, называют хурму и киви. Высокое содержание в них элемента физетина помогает уничтожать старые клетки организма, запуская своего рода регенерацию. Этот процесс происходит в человеческом организме автоматически и выполняется иммунной системой. Однако с возрастом защита организма ослабевает и именно это приводит к "изношенности" организма.

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Кроме того, физетин не только уничтожает стареющие и изношенные клетки, но и снижает их количество, замедляя темпы их возникновения. На протяжении всей жизни, утверждают ученые из Миннесоты, физетин работает на обновление и замедление старения организма.

Сделанное американскими исследователями открытие будет полезным для составления оптимального рациона для людей пожилого возраста. Это не только помогает избежать внешних признаков старения, вроде морщин и вялости кожи, но и избежать многих заболеваний, вызванных пониженной сопротивляемости иммунитета ослабевшего организма.

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Здоровье, Молодость, Продукты питания, Старость, Как сохранить молодость, Старение организма.
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