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Стало известно, какой сок поможет сохранить здоровье кожи и глаз

Стало известно, какой сок поможет сохранить здоровье кожи и глаз
09:24 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Полезные вещества, содержащиеся в нем, борются с морщинами и могут предотвратить катаракту и другие заболевания органов зрения.

Ананасовым соком можно лечить кожу и улучшить зрение.

Среди популярных экологических продуктов, улучшающих состояние кожи и благотворно влияющих на организм, ананасовый сок отличается высоким содержанием не только витаминов, в частности, витамина С, но и другими составляющими. Так, антиоксидант бета-каротин защищает кожу от повреждений, чрезмерного солнечного облучения и загрязнений. Благодаря его действию, на коже уменьшается выраженность морщин и улучшается общее состояние.

Витамин С является неизменным генератором белка коллагена, делающего кожу эластичной и повышающего ее прочность. Ананас стоит включить в свой рацион каждому, кто желает выглядеть лучше. Исследователи из Великобритании изучили 1000 пар близнецов, чтобы понять, насколько эффективным в борьбе с недугами и старением организма является правильное питание. Эксперимент показал, что, систематично употребляя продукты с большим количеством витамина С, люди становятся менее подверженными риску развития катаракты. Причем полученные цифры поражают, заболеваемость в группе с витаминизированным рационом снизилась почти втрое.

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Ученые объясняют такую тенденцию высоким содержанием витамина С в самой внутриглазной жидкости. Именно благодаря этому продукты питания с его повышенным содержанием способны предотвратить нарушения, которые в итоге приводят к возникновению катаракты.

Полученные результаты будут полезны для составления диет для правильного и здорового питания не только для сохранения здоровья кожи, но и для профилактики зрительной дисфункции.

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Здоровье, Зрение, Ананас, Как улучшить зрение, Ананасовый сок, Польза ананасового сока, Здоровье кожи и глаз.
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