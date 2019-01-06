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Воскресенье, 06.01.2019
Быстрый сон: чем опасно нарушение фазы быстрого сна
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Быстрый сон: чем опасно нарушение фазы быстрого сна

Сотрудники канадского Университета Макгилла назвали прием антидепрессантов, диагноз посттравматического стрессового расстройства или повышенной тревожности факторами риска для расстройства фазы быстрого сна, которое характеризуется криками и активными движениями. Специалисты напомнили, что фаза быстрого сна, как известно, характеризуется повышенной активностью головного мозга и сопровождается быстрыми движениями глазных яблок.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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