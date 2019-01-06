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Назван лучший фрукт для людей с гипертонией

Назван лучший фрукт для людей с гипертонией
16:07 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот фрукт, появляющийся на прилавках в середине осени, обладает способностью стабилизировать артериальное давление, утверждают научные специалисты.

Хурму советуют употреблять людям, страдающим от стенокардии.

Его употребление рекомендуется не только для гипертоников – данный продукт помогает поддерживать иммунитет и не поддаваться хандре, а также лучше выглядеть.

Ученые заявили о том, что при сердечно-сосудистых патологиях незаменима хурма. В ней содержатся вещества (например, витамины Р и С), которые оздоровляют состояние сосудистых тканей, укрепляют сосуды и способствуют стабилизации артериального давления, а также обеспечивают профилактику атеросклероза.

Также хурма полезна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с тем, что ее плоды так содержат полезные для сердечников калий и магний.

"Магний в составе хурмы расслабляет мышцы и активизирует вывод ненужного холестерина из сосудов. По количеству магния хурма одна из первых", - рассказали медработники.

Названо народное средство для снижения холестерина

Хурму, в частности, они советуют употреблять людям, страдающим от стенокардии. Ее плоды укрепляют сердечную мышцу и содействуют, благодаря магнию и калию, более активное поступление к сердцу кислорода. Еще один эффект хурмы – предотвращение разрастания стенок сердца при артериальной гипертензии.

Помимо этого, хурма дает мочегонный эффект. При этом полезен не только плод, но и сок из продукта. Железо в его составе борется с развитием анемии. Страдающим от малокровия специалисты рекомендуют выпивать стакан сока хурмы и или съедать по два плода за сутки.

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Все по теме:

Давление, Гипертония, Сердечно-сосудистые заболевания, Советы медиков, как стабилизировать давление.
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