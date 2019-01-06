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Эти продукты не стоит есть каждый день

Эти продукты не стоит есть каждый день
18:41 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эти продукты популярны, они присутствуют на столе среднестатистического россиянина и иногда употребляются ежедневно.

Специалисты не рекомендуют ежедневно употреблять картофель.

Эксперты в области здорового питания отмечают, что ежедневное употребление таких продуктов таит в себе больше вреда, чем пользы.

В частности, продуктом, который по мнению ученых не подходит для употребления каждый день, является мясо - свинина, говядина, баранина. Конечно, мясо снабжает организм необходимым ему белком, но это еще не означает, что его нужно постоянно, отмечают специалисты. По их словам, для переваривания мяса организму требуется от шести до восьми часов. Злоупотребление мясом поспособствует процессам, из-за которых пища в кишечнике может начать гнить. В свою очередь исследование сотрудников American Institute for Cancer Research свидетельствует: ежедневное употребление красного мяса может значительно повысить склонность человека к возникновению опухолей в желудке и кишечнике. Особенно опасно употреблять мясо, приготовленное на открытом огне.

Также популярным, но не подходящим для ежедневного потребления продуктом является колбаса. По даннымученых, большинство колбасных изделий содержат добавки, которые могут содействовать несварению желудка. Связывают с действием этих добавок на организм и развитие сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, рака. Одной из самых опасных колбасных добавок специалисты считают консервант нитрат натрия. Согласно оценке ВОЗ, вред от употребления колбасных изделий для организма сопоставим с вредом, наносимым курением и употреблением алкоголя.

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Помимо этого, специалисты не рекомендуют ежедневно употреблять картофель – прежде всего, жареный и в виде пюре. Жареный картофель впитывает слишком много масла или сала, что значительно утяжеляет работу печени и поджелудочной железы. Картофельное пюре, содержащее сливочное масло и молоко, обладает высоким гликемическим индексом, - данное блюдо сильно повышает уровень сахара в крови.

Вошла в список популярных продукта, которые не подходят для ежедневного употребления, и сдобная выпечка – булочки, ватрушки, печенье и т.д. Согласно заключению специалистов Института питания РАМН, сдоба практически лишена полезных компонентов. Ежедневное употребление данного продукта грозит появлением лишнего веса, запоров, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, предостерегли специалисты.

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Мясо, Продукты питания, Картофель, Советы медиков.
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