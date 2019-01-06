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Названы самые полезные сладости

Названы самые полезные сладости
20:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Стало известно, что сладости нередко бывают полезными.

Что есть, когда хочется себя побаловать.

Съев очередную шоколадку, вы не просто набираете немного дополнительных калорий, но улучшаете тем самым работу мозга, настроение и становитесь чуточку добрее.

Зефир. Изготавливается это вкусное лакомство из яблочного пюре, не содержащего никаких жиров. Благодаря этому зефир считается вкусностью, которая не принесет никакого вреда вашей фигуре.

Захотев полакомиться шоколадкой, отдавайте предпочтение именно черному шоколаду с большим содержанием какао-бобов. В этом виде шоколада меньше жира и сахара, чем в молочном шоколаде, но зато магния, кальция, железа, белка, антиоксидантов и витаминов предостаточно.

Медики назвали полезную сладость, улучшающую работу желудка

Мармелад можно по праву назвать полезным лакомством. Связано это с содержанием в нем пектина, способного понизить уровень холестерина и улучшить деятельность желудка.

Состав пастилы мало чем отличается от состава зефира, поэтому, не злоупотребляя ей, никакого вреда от него не будет.

Мед во все времена считался лекарством от многих болезней, к тому же в нем находится суточная норма марганца, железа и магния, а также многочисленные витамины, минералы и аминокислоты.

Своим омолаживающим для организма действием халва обязана присутствию в ней витаминов А, Е и группы В.

Цукаты. В этом низкокалорийном лакомстве содержатся ценнейшие витамины-антиоксиданты, которые помогут улучшить память, сосредоточиться, снять усталость и держать нервы под контролем.

Диетологи объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей

Не можете без сахара? Тогда выбирайте тростниковый сахар, который благодаря минимальной обработке сохраняет в себе такие полезные вещества, как кальций, магний, железо, фосфор и калий.

Фрукты и ягоды. Эти продукты не только натуральны и низкокалорийны, но и являются настоящим кладезем витаминов. В них содержатся органические кислоты, эфирные масла, белки, углеводы, дубильные, пектиновые вещества и клетчатка.

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Все по теме:

Торт, Сладости, Сладкоежки, Печенья, Советы медиков, Свойства сладостей.
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