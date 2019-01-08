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Исследование ученых из Австралии: продолжительность жизни зависит от скорости ходьбы

Исследование ученых из Австралии: продолжительность жизни зависит от скорости ходьбы
16:01 Сегодня Телеграф 24apteka.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Быстрая ходьба эффективно способствует снижению риска преждевременной смерти, констатировали исследователи.

British Journal of Sports Medicine опубликовал отчет об исследовании ученых из Австралии, которые смогли убедиться в том, что между скоростью ходьбы и длиной жизни есть связь.

Группа ученых из Сиднейского университета, работавших в сотрудничестве с британскими и ирландскими научными специалистами, обнаружила: быстрая ходьба ведет к снижению смертности от всех причин в среднем на 20%. Если быструю ходьбу практикуют люди старше 60 лет, то оздоровительный эффект оказывается в два раза сильнее, удостоверились авторы проекта.

Ученые отмечают, что образ жизни большинства взрослых занятых работой людей ограничивает их двигательную активность. Тем, у кого нет времени на спорт, исследователи рекомендуют частые прогулки на воздухе. Ходьба на скорости пять километров в час уже считается умеренной физической активностью, подчеркнули специалисты.

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В рамках данного проекта были проанализированы данные 50 255 тысяч человек возрастом от 30 лет. Зафиксировав вначале информацию о половой принадлежности, возрасте, индексе массы тела и общем уровне физической активности участников, ученые в течение последующих двух лет отслеживали все изменения в здоровье людей.

В итоге исследователи выяснили, что по сравнению с теми, кто ходит медленно, люди со средней скоростью ходьбы уменьшали риск преждевременной смерти от всех причин на 20%, а те, кто ходил в более быстром темпе, - на 24%.

"В выборке людей старше 60 лет средняя скорость ходьбы уменьшала риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 46%, а быстрая и оживленная ходьба - на 53%", - отметили при этом ученые.

Они допускают, что увеличение скорости ходьбы может существенно сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и в связи с этим обстоятельством - риск смерти.

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Здоровье, Австралия, Продолжительность жизни, Скорость, Ходьба.
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