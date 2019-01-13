Сухие губы: причины, как защитить, диагностика

Новости шоу бизнеса: Как побороть неприятные ощущения? Почему сохнут губы? Узнайте подробнее!

Что делать, если сохнут губы? Неприятные и порой даже болезненные ощущения возникают, когда пересушена нежная и тонкая кожа на губах. Да и внешний вид лица далек от идеала красоты: появляются трещинки, шелушение, стянутость кожи, блеклый цвет. Такие губы даже макияж не замаскирует, а лишь усугубит проблему.

Что делать, если сохнут губы: причина в обветривании

Если вы заметили за собой вредную привычку облизывать или обкусывать губы, будьте готовы к ее неприятным последствиям – обветриванию и сухости кожи. Отсюда вывод: как можно быстрее избавьтесь от этой манеры, а сами губы смазывайте гигиенической помадой, чтобы быстрее ушло ощущение сухости.

Что делать, если сохнут губы: им нужна защита

Перепад температур крайне негативно сказывается на губах. Прогуливаясь по морозу или подставляя лицо жарким лучам солнца, не забывайте об обязательной защите для тела, в том числе и для губ. К вашим услугам самые разнообразные косметические средства по уходу и защите этой нежной части лица – от всевозможных бальзамов, помад и блесков до самого обыкновенного вазелина.

Что делать, если сохнут губы: правильное питание

Часто причиной проблем с кожей губ является несбалансированное питание, аллергия на определенные продукты, вредничание в кулинарных предпочтениях. Проанализируйте, что такого вы съели, что могло спровоцировать сухость губ, появление трещинок и шелушения. А на время, пока проблема ваших губ не решится, откажитесь от слишком острой, перченой, соленой и кислой пищи, чтобы снизить риск раздражения.

Что делать, если сохнут губы: питьевой режим

Недостаток жидкости в организме, кстати, в первую очередь отражается на внешнем виде губ. Ежедневно пейте воду, порядка 1,5 литров.

Что делать, если сохнут губы: диагностика

Сухие и потрескавшиеся губы также могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях: себорее, сахарном диабете, проблемах со щитовидной железой, пищеварительным трактом, авитаминозе и других. В этом случае облегчить состояние губ можно при помощи увлажнения, однако причину придется искать уже совместно с лечащим врачом.

Надеемся, вам пригодилась наша информация! Берегите свои губы!