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Сухие губы: причины, как защитить, диагностика

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Сухие губы: причины, как защитить, диагностика
21:53 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Как побороть неприятные ощущения? Почему сохнут губы? Узнайте подробнее!

Что делать, если сохнут губы? Неприятные и порой даже болезненные ощущения возникают, когда пересушена нежная и тонкая кожа на губах. Да и внешний вид лица далек от идеала красоты: появляются трещинки, шелушение, стянутость кожи, блеклый цвет. Такие губы даже макияж не замаскирует, а лишь усугубит проблему.

Что делать, если сохнут губы: причина в обветривании

Если вы заметили за собой вредную привычку облизывать или обкусывать губы, будьте готовы к ее неприятным последствиям – обветриванию и сухости кожи. Отсюда вывод: как можно быстрее избавьтесь от этой манеры, а сами губы смазывайте гигиенической помадой, чтобы быстрее ушло ощущение сухости.

 

Что делать, если сохнут губы: им нужна защита

Перепад температур крайне негативно сказывается на губах. Прогуливаясь по морозу или подставляя лицо жарким лучам солнца, не забывайте об обязательной защите для тела, в том числе и для губ. К вашим услугам самые разнообразные косметические средства по уходу и защите этой нежной части лица – от всевозможных бальзамов, помад и блесков до самого обыкновенного вазелина.

 

Что делать, если сохнут губы: правильное питание

Часто причиной проблем с кожей губ является несбалансированное питание, аллергия на определенные продукты, вредничание в кулинарных предпочтениях. Проанализируйте, что такого вы съели, что могло спровоцировать сухость губ, появление трещинок и шелушения. А на время, пока проблема ваших губ не решится, откажитесь от слишком острой, перченой, соленой и кислой пищи, чтобы снизить риск раздражения.

 

Что делать, если сохнут губы: питьевой режим

Недостаток жидкости в организме, кстати, в первую очередь отражается на внешнем виде губ. Ежедневно пейте воду, порядка 1,5 литров.

 

Что делать, если сохнут губы: диагностика

Сухие и потрескавшиеся губы также могут свидетельствовать о некоторых заболеваниях: себорее, сахарном диабете, проблемах со щитовидной железой, пищеварительным трактом, авитаминозе и других. В этом случае облегчить состояние губ можно при помощи увлажнения, однако причину придется искать уже совместно с лечащим врачом.

Надеемся, вам пригодилась наша информация! Берегите свои губы!

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Губы, Правильное питание, Причины, Диагностика, Питьевой режим, Сухие губы, Сохнут губы, Обветренные губы.
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