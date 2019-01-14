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Названы растения, которые помогут снизить вредный холестерин

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Названы растения, которые помогут снизить вредный холестерин
10:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Следить за уровнем холестерина в крови – важная задача, особенно для тех, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Существует несколько простых народных средств. С возрастом приходится больше времени посвящать своему здоровью.

Почему повышается холестерин

Причин повышенного холестерина может быть множество. Многое зависит не только от генетической предрасположенности, но и от нашего образа жизни.

Основные причины повышения уровня холестерина:

  • избыточный вес;
  • употребление жирной пищи;
  • низкая физическая активность;
  • хронические заболевания щитовидной железы, почек, печени, поджелудочной железы;
  • вредные привычки;
  • возрастные изменения;
  • наследственный фактор.

Вредный холестерин опасен возникновением холестериновых бляшек, которые представляют угрозу для здоровья и жизни человека.

Травы, снижающие холестерин

Отвары и настои из некоторых целебных трав обладают выраженным лечебным эффектом и успешно снижают холестерин.

Базилик

Отвар из этой полезной травы эффективно справляется с задачей снижения холестерина. Пить отвар следует натощак за 15 мин до еды.

Как приготовить: отваривать 1 ст. л. свежих листьев базилика (или 1/2 ст. л. сухих листьев) в стакане воды в течение 10 мин. Дать настояться 15 мин. Можно добавить сок лимона.

Чеснок

Этот суперполезный продукт способствует очищению организма от токсинов, повышает иммунитет и позволяет снизить уровень холестерина. Чеснок вместе с зеленым чаем поможет снизить холестерин всего за несколько недель. Пить настой нужно два раза в день: утром натощак и вечером перед сном.

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Как приготовить: измельчить 2 зубчика чеснока, залить стаканом кипятка и добавить пакетик зеленого чая. Дать настояться, процедить и добавить сок лимона.

Одуванчик

Это знакомое каждому растение поможет не только нормализовать уровень холестерина, но и улучшить работу печени.

Как приготовить: в стакан кипятка добавить листья и корни одуванчика, кипятить несколько минут. Когда отвар остынет, процедить его и пить 3 раза в день.

Зеленый, красный и белый чай

Эти сорта чая очень полезны для организма. Они не только отлично справляются с плохим холестерином, но и снижают вес и очищают организм. Пей по 2-3 чашки в день.

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Как приготовить: залить пакетик чая кипятком, по желанию добавить любые целебные травы.

Пажитник сенной

Эта целебная трава также эффективно борется с повышенным холестерином в крови. Рекомендуется пить по 2-3 чашки в день этого отвара.

Как приготовить: залить 1 ст. л. пажитника сенного стаканом кипятка и варить пару минут, дать настояться и процедить.

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Здоровье, Холестерин, Зеленый чай, Чеснок, Базилик, Белый чай, Отвары трав, Как снизить холестерин.
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