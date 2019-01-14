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Диетологи назвали продукты, "сжигающие" жир на животе и боках

Диетологи назвали продукты, &quot;сжигающие&quot; жир на животе и боках
14:22 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы продукты питания, которые в сочетании друг с другом помогают быстро похудеть.

Многие из нас мечтают привести своё тело в форму, но даже правильное питание и спорт не помогают. Иногда надо обратить внимание не только на то, что вы едите, но и то, как эти продукты сочетаете.

Мясо + чёрный перец

Исследователям удалось выяснить, что мясо отлично сочетается с чёрным перцем, так как последний позволяет улучшить усвояемость мяса. Жирные мясные продукты будут гораздо полезнее, если в них добавить острые приправы. К тому же перец помогает улучшить обмен веществ, регулируя углеводный и жировой обмен.

Поэтому совсем не обязательно отказываться от любимых продуктов, если вы хотите быстро похудеть. Самое главное, научиться сочетать их друг с другом.

Молоко + куркума

Молоко и куркума - идеальное сочетание для похудения. Этим напитком можно заменить любой протеиновый коктейль, он будет гораздо полезнее питьевого йогурта. Напиток ещё называют "золотым молоком", о чём мы рассказывали в другом материале. Для его приготовления надо смешать 40 граммов куркумы и 100 миллилитров воды, вскипятить смесь, а затем ещё 10 минут варить, постоянно помешивая. Когда вода превратится в густую пасту, можно снимать с огня. 1 чайную ложку пасты добавляют в стакан кипяченого молока, размешивают и пьют.

Яйца + сладкий перец

Учёные заявили, что человек чувствует себя намного более сытым, если на завтрак потребляет белки. Однозначно, что одним из самых лучших источников этого компонента являются яйца. Согласно исследованиям, яичница в качестве первого приёма пищи позволяет съесть на 18 процентов меньше калорий в день.

В сочетании со сладким перцем, который можно добавить в блюдо, на тарелке образуется настоящая бомба для похудения. Ведь в 100 граммах овоща содержится 213 процентов от суточной нормы витамина С. При достаточном количество витамина С в организме окисляется на 1/3 больше жиров в процессе тренировки. Вес стабильно снижается. Это ли не тот эффект, которого вы так ждёте?

Грейпфрут + рыба

Эксперты советуют съедать половинку грейпфрута перед едой, так как это позволяет снижать вес. По некоторым данным, можно всего за 2 месяца потерять до 2 килограммов. При этом люди, участвовавшие в исследовании, даже не меняли своего привычного рациона. А представьте, что будет, если вы станете сочетать данный продукт с рыбой, то сможете быстро похудеть. Ведь в сочетании с рыбой грейпфрут помогает обрести желанную форму.

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Шоколад + красный острый перец

Можно существенно улучшить обмен веществ за счёт данных продуктов. Их сочетании подарит не только приятный вкус, но и желанное похудение. Дело в составе этих продуктов. Ведь в них есть всё нужное - железо, цинк, селен, кофеин, а в перце содержится капсаицин. Благодаря всему этому ускоряется метаболизм, помогая сжигать больше калорий.

Творог + вишня

Творог считается отличным вариантом для позднего ужина. Учёные установили, что съедая 30 граммов белка за час до сна, у человека улучшается обмен веществ, положительно скажется на работе пищеварительной системы, поможет похудеть. Вишня же богата антоцианами, что позволяет бороться с излишками жира, уменьшает ощущение потери силы, быстрее восстанавливает мышцы, уменьшая общее воспаление в организме. А в сочетании эти продукты очень благотворно действуют в плане похудения.

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Похудение, Продукты питания, Как похудеть, Сочетание продуктов, Сжигание жиров, Как избавиться жиров.
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