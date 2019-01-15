Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Украинцам могут снова повысить цены на газ
Корь атакует: в Украине умер еще один человек
Корь атакует: в Украине умер еще один человек
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Свитолина не заметила Голубич в первом круге Australian Open
Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах

Названы эффективные способы вывода из организма лишней воды

Названы эффективные способы вывода из организма лишней воды
11:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Часто отеки могут являться результатом сбоя в работе сердца или почек, либо отклонения в менструальном цикле.

Регулярный отек, возникающий в различных областях тела, может свидетельствовать о проблеме со здоровьем. 

Вода может задерживаться в организме, накануне месячных, и следствии вашего малоподвижного образа. Либо если недостаток потребления чистой воды, при злоупотреблении кофеиновых, спиртосодержащих напитков, соленных или копченых продуктов. В последних случаях ваш организм будет бороться с избытком данных нежелательных веществ, задерживая воду.

Как же вывести лишнюю воду из организма? Если вы постоянно досаливаете еду или предпочитаете копчености, разные колбасы, значит, вам необходимо постепенно сокращать их количество. Часто, вследствие ограничения человек чувствует на свой организм позитивное влияние и начинает отказываться от соли и подобных продуктов.

Диетологи назвали продукты, "сжигающие" жир на животе и боках

Сама соль не позволит почувствовать истинный вкус продукта, а сочетаясь с усилителем вкуса, который так щедро добавляют в колбасу и полуфабрикаты, кроме задержек жидкости, еще и возбуждается зверский аппетит.

Нужно проанализировать качество и количество потребляемой в течение дня жидкости. Утоляя жажду, отдавайте всегда предпочтение чистой и негазированной воде. Человеку в день рекомендуется выпивать примерно 2,5 литра воды.

Выполняйте эти рекомендации и проблем со здоровьем у вас не возникнет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Здоровье, Проблемы со здоровьем, Вода в организме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
05 Экс-министру обороны Украины объявили подозрение в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
ИГИЛ атаковал город Ранн в Нигерии: Правительственные силы отступили
Город Ранн в Нигерии захвачен боевиками ИГИЛ
В Минздраве рассказали, сколько украинцев выбрали своего семейного врача
Сколько украинцев уже выбрали своего семейного врача
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Рецепт дня: банановый чизкейк без выпечки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь