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Стало известно, как правильно питаться при заболевании щитовидной железы

Стало известно, как правильно питаться при заболевании щитовидной железы
12:37 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Гипотиреоз требует тщательного соблюдения всех рекомендаций врача, касающихся приема лекарств.

Диета имеет огромное значение, и вот 5 правил приема пищи, которые позволяют успешно контролировать нехватку щитовидного гормона в организме.

Придерживайтесь питания с низким уровнем жиров. Употребление большого количества жирных продуктов ухудшает течение гипотиреоза, поскольку скорость метаболизма в организме пациента и без того замедленна. Кроме того, жирные продукты приводят к появлению лишнего веса. При гипотиреозе рекомендуется ограничить употребление красного мяса, жареных продуктов, сливочного масла, сахара и сладостей, жирного молока и майонеза.

Грамотно выбирайте овощи. Необходимо приобретать те овощи, которые помогают ускорить метаболические процессы в организме. К ним относятся, к примеру, бобовые продукты и фасоль, которые богаты волокнами и одновременно содержат небольшое число калорий. Врачи часто советуют налегать на крестоцветные овощи вроде капусты, брокколи и тому подобного. Они также блокируют способность щитовидной железы поглощать йод, что приводит к флуктуациям гормонального уровня.

Пейте зеленый чай. Для обуздания проблемы медленного метаболизма зелёный чай подходит как нельзя лучше. Кроме того, он ещё и позволяет удерживать вес под контролем. Однако не перебарщивайте с этим напитком, так как это негативно повлияет на абсорбцию йода организмом.

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Выбирайте продукты с антиоксидантами. Страдающие от гипотиреоза люди должны налегать на продукты, содержащие большое количество антиоксидантов, включая морковь, помидоры, красный и жёлтый перец, а также ягоды. Замедление метаболизма приводит к оксидативному стрессу и появлению большого количества свободных радикалов, а антиоксиданты нужны именно для борьбы с ними.

Налегайте на орехи. Орехи содержат селен, который очень важен для нормального функционирования щитовидной железы. Впрочем, и в этом случае не стоит перебарщивать, так как в орехах много калорий и жиров.

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Здоровье, Диета, Щитовидная железа, Заболевание щитовидной железы.
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