Скачать
Вторник, 15.01.2019
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Украина возобновляет производство легендарного самолета
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Укрзализныця снова возвращает билеты через интернет
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января
Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 15 января

Разработано противозачаточное средство длительного действия в виде пластыря с микроиглами

Разработано противозачаточное средство длительного действия в виде пластыря с микроиглами
15:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости шоу бизнеса: Новое противозачаточное средство будет доставляться в организм с помощью микроиглы, которую изначально разрабатывали для безболезненного введения вакцин.

Новый противозачаточный препарат длительного действия для женщин, который они смогут использовать без посторонней помощи, может сильно облегчить процесс планирования семьи, особенно в развивающихся странах, где доступ к здравоохранению порой ограничен.

Доступные на сегодня противозачаточные средства длительного действия обеспечивают наивысший уровень эффективности, но, как правило, их применение невозможно без помощи медработника, а обычные методы контрацепции требуют регулярного использования, а потому зачастую не столь эффективны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering. 

При тестировании на животных экспериментальный пластырь с противозачаточными микроиглами обеспечивал защиту от зачатия в течение более одного месяца при однократном нанесении на кожу. Когда пластырь наносится в течение нескольких секунд, микроскопические иглы разрываются и остаются под кожей, где биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают левоноргестрел (противозачаточное средство). Подобно другим противозачаточным средствам длительного действия, противозачаточный пластырь с микроиглами нарушает менструальный цикл у женщин, использующих его. 

Легкий способ избавиться от стресса: Продукты, которые помогут расслабиться

"Существует высокая потребность в большом количестве вариантов противозачаточных средств длительного действия. Наша цель состоит в том, чтобы женщины могли самостоятельно применять такие контрацептивы с помощью микроигольного пластыря, который наносился бы на кожу в течение пяти секунд только один раз в месяц", — говорит сотрудник Технологического института штата Джорджии и один из авторов статьи Марк Праусниц (Mark Prausnitz). 

Поскольку крошечные иглы должны оставаться в коже для высвобождения гормона на протяжении какого-то времени, исследователи во главе с научным сотрудником Georgia Tech Вей Ли (Wei Li) разработали метод, который позволил бы содержащим лекарство микроиглам освободиться от подложки пластыря. Чтобы достичь этого, исследователи создали крошечные пузырьки воздуха в их верхней части. Микроиглы изготовлены из смеси биоразлагаемых полимеров, которые обычно используются при создании рассасывающихся швов. 

При проверке этого препарата на крысах оценивался только уровень гормона в крови. По словам Праусница, цель ученых заключалась в том, чтобы показать возможность сохранения концентрации левоноргестрела выше того уровня, который необходим для желаемого результата. Другие тесты этого пластыря также показали, что микроиглы можно безопасно использовать для введения вакцины, так как они настолько малы, что, проникая только в верхние слои кожи, не вызывали болезненных ощущений. 

Названа новая опасность вдыхания пыли

"Мы еще не знаем, как противозачаточные пластыри с микроиглами будут работать на людях, однако, поскольку используем хорошо зарекомендовавший себя контрацептивный гормон, надеемся, что пластырь станет эффективным противозачаточным средством. Мы также ожидаем, что возможное раздражение кожи в месте применения пластыря будет минимальным, но это еще необходимо проверить в клинических условиях", — говорит Праусниц. 

Проверенные на животных противозачаточные пластыри содержали 100 микроигл. Для доставки адекватной дозы левоноргестрела человеку потребуется более крупный пластырь, который изготовлен, но еще не испытан. Сегодня противозачаточные средства длительного действия доступны в виде пластырей, которые необходимо носить постоянно, внутриматочных устройств (ВМС), которые должны быть установлены квалифицированными медработниками, и подкожных инъекций. Если применение нового пластыря с микроиглами будет одобрено, он может стать первым самодействующим противозачаточным средством длительного действия, которое не включает в себя обычную инъекцию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Пластырь с микроиглами, Противозачаточный пластырь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Ангела Сергея 2019: значение имени и поздравления
02 Именины (День Ангела) Сергея: поздравления в стихах
03 Штормовой ветер, "плюс" и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
04 Гороскоп на сегодня, 15 января 2019: все знаки Зодиака
05 Украина подала в суд ООН заявление о юрисдикции в деле против РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Штормовой ветер, &quot;плюс&quot; и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды
Штормовой ветер, "плюс" и гололед: погода ухудшается
Министры с Климкиным из-за погоды не смогли попасть в Мариуполь
Климкин с министрами не долетели до Мариуполя
Филарет: Православная церковь Украины обязательно получит статус патриархата
Филарет: ПЦУ обязательно получит статус патриархата
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Крещение Господне 2019: что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь