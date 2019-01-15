Разработано противозачаточное средство длительного действия в виде пластыря с микроиглами

Новости шоу бизнеса: Новое противозачаточное средство будет доставляться в организм с помощью микроиглы, которую изначально разрабатывали для безболезненного введения вакцин.

Новый противозачаточный препарат длительного действия для женщин, который они смогут использовать без посторонней помощи, может сильно облегчить процесс планирования семьи, особенно в развивающихся странах, где доступ к здравоохранению порой ограничен.

Доступные на сегодня противозачаточные средства длительного действия обеспечивают наивысший уровень эффективности, но, как правило, их применение невозможно без помощи медработника, а обычные методы контрацепции требуют регулярного использования, а потому зачастую не столь эффективны. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

При тестировании на животных экспериментальный пластырь с противозачаточными микроиглами обеспечивал защиту от зачатия в течение более одного месяца при однократном нанесении на кожу. Когда пластырь наносится в течение нескольких секунд, микроскопические иглы разрываются и остаются под кожей, где биоразлагаемые полимеры медленно высвобождают левоноргестрел (противозачаточное средство). Подобно другим противозачаточным средствам длительного действия, противозачаточный пластырь с микроиглами нарушает менструальный цикл у женщин, использующих его.

"Существует высокая потребность в большом количестве вариантов противозачаточных средств длительного действия. Наша цель состоит в том, чтобы женщины могли самостоятельно применять такие контрацептивы с помощью микроигольного пластыря, который наносился бы на кожу в течение пяти секунд только один раз в месяц", — говорит сотрудник Технологического института штата Джорджии и один из авторов статьи Марк Праусниц (Mark Prausnitz).

Поскольку крошечные иглы должны оставаться в коже для высвобождения гормона на протяжении какого-то времени, исследователи во главе с научным сотрудником Georgia Tech Вей Ли (Wei Li) разработали метод, который позволил бы содержащим лекарство микроиглам освободиться от подложки пластыря. Чтобы достичь этого, исследователи создали крошечные пузырьки воздуха в их верхней части. Микроиглы изготовлены из смеси биоразлагаемых полимеров, которые обычно используются при создании рассасывающихся швов.

При проверке этого препарата на крысах оценивался только уровень гормона в крови. По словам Праусница, цель ученых заключалась в том, чтобы показать возможность сохранения концентрации левоноргестрела выше того уровня, который необходим для желаемого результата. Другие тесты этого пластыря также показали, что микроиглы можно безопасно использовать для введения вакцины, так как они настолько малы, что, проникая только в верхние слои кожи, не вызывали болезненных ощущений.

"Мы еще не знаем, как противозачаточные пластыри с микроиглами будут работать на людях, однако, поскольку используем хорошо зарекомендовавший себя контрацептивный гормон, надеемся, что пластырь станет эффективным противозачаточным средством. Мы также ожидаем, что возможное раздражение кожи в месте применения пластыря будет минимальным, но это еще необходимо проверить в клинических условиях", — говорит Праусниц.

Проверенные на животных противозачаточные пластыри содержали 100 микроигл. Для доставки адекватной дозы левоноргестрела человеку потребуется более крупный пластырь, который изготовлен, но еще не испытан. Сегодня противозачаточные средства длительного действия доступны в виде пластырей, которые необходимо носить постоянно, внутриматочных устройств (ВМС), которые должны быть установлены квалифицированными медработниками, и подкожных инъекций. Если применение нового пластыря с микроиглами будет одобрено, он может стать первым самодействующим противозачаточным средством длительного действия, которое не включает в себя обычную инъекцию.