Скачать
Четверг, 17.01.2019
Перерасчет военных пенсий в 2019: на сколько повысят выплаты
Перерасчет военных пенсий в 2019: на сколько повысят выплаты
Порошенко: Украина уверенно идет к членству в ЕС и НАТО
Порошенко: Украина уверенно идет к членству в ЕС и НАТО
Форвард сборной Украины получил серьезную травму
Форвард сборной Украины получил серьезную травму
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков
Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков

Стало известно, как сало может повлиять на печень

Стало известно, как сало может повлиять на печень
11:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Наука в последнее время все чаще переворачивает привычные представления о "вредных" и "полезных" продуктах.

В небольших количествах сало принесет пользу. В качестве очередного примера приведем свиное сало, которое многие из нас обожают.

Его состав скрупулезно изучили специалисты Мюнхенского университета. Выяснилось, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных.

Токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в частности радионуклидов.

Названы ошибки, совершаемые при заморозке продуктов

Полезность этого продукта, однако, не означает, что его надо наворачивать килограммами. В сале много соли и калорий. В ста граммах сала от 680 до 780 ккал (зависит от породы свиней). Поэтому ученые советуют обходиться за один присест 30-граммовым кусочком.

Разумеется, возникают вопросы: как и с чем лучше сало есть? Диетологи советуют отдавать предпочтение соленому салу, копченым же не увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные соединения - фенолы. Они являются канцерогенами. Жарить сало не рекомендуется - в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды, которые вредны для печени. Как это ни покажется на первый взгляд странным, сало неважно сочетается с картофелем (крахмал замедляет переваривание жиров). Не рекомендуется его есть и с белым хлебом (углеводы добавят калорий). По словам специалистов, лучше всего есть сало с ржаным хлебом из муки грубого помола, а также с овощами и квашеной капустой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровья, Пища, Продукты питания, Сало, Польза сала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение-2019: когда купаться в проруби и освящать воду, приметы
02 "Нафтогаз" в Лондоне обязали выплатить £3 млн издержек "Укрнафте"
03 На Донабассе много раненых: украинские военные попали под удар боевиков
04 Поздравления с Днем рождения: открытки и смс на 17 января
05 Гороскоп на сегодня, 17 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Оттепель перед сильными морозами: синоптики дали свежий прогноз погоды
Оттепель перед сильными морозами: Погода на 17 января
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
СМИ: ЕС готов отложить Brexit
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Валюта резко подешевела: Нацбанк дал курс валют на 17 января
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Оле Поляковой 35: стало известно, почему певица стала любимицей украинцев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь