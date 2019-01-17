Стало известно, как сало может повлиять на печень

Новости шоу бизнеса: Наука в последнее время все чаще переворачивает привычные представления о "вредных" и "полезных" продуктах.

В небольших количествах сало принесет пользу. В качестве очередного примера приведем свиное сало, которое многие из нас обожают.

Его состав скрупулезно изучили специалисты Мюнхенского университета. Выяснилось, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая входит в состав жизненно необходимого витамина F. Арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран, стимулирует сердечную мышцу. Кислоты, содержащиеся в сале, обладают желчегонным действием и способствуют образованию в печени «хорошего» холестерина и расщеплению «плохого». В сале также содержится мононенасыщенная олеиновая кислота, защищающая печень и почки от продуктов окисления, к тому же она препятствует развитию атеросклероза. Набор полезных свойств сала позволил немецким ученым отнести этот продукт к благотворным животным жирам. Они даже посоветовали включать кусочек сала ежедневно в рацион сердечных больных.

Токсикологи из Высшей медицинской школы Торонто тоже изучили микробиологический состав сала и установили, что оно способствует выведению из организма ядовитых веществ, в частности радионуклидов.

Полезность этого продукта, однако, не означает, что его надо наворачивать килограммами. В сале много соли и калорий. В ста граммах сала от 680 до 780 ккал (зависит от породы свиней). Поэтому ученые советуют обходиться за один присест 30-граммовым кусочком.

Разумеется, возникают вопросы: как и с чем лучше сало есть? Диетологи советуют отдавать предпочтение соленому салу, копченым же не увлекаться. При копчении всех продуктов, не только сала, образуются вредные соединения - фенолы. Они являются канцерогенами. Жарить сало не рекомендуется - в процессе жарки оно окисляется и превращается в триглицериды, которые вредны для печени. Как это ни покажется на первый взгляд странным, сало неважно сочетается с картофелем (крахмал замедляет переваривание жиров). Не рекомендуется его есть и с белым хлебом (углеводы добавят калорий). По словам специалистов, лучше всего есть сало с ржаным хлебом из муки грубого помола, а также с овощами и квашеной капустой.