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Супрун сообщила, чем грозит нехватка фтора в организме и как его повысить

Супрун сообщила, чем грозит нехватка фтора в организме и как его повысить
16:15 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала области Украины, где фтор в воде отсутствует или в низком количестве.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как можно повысить количество фтора в организме.

По словам чиновника, недостаток фтора может пагубно сказаться на состоянии костей и вызвать кариес. Чтобы этого не произошло, необходимо пополнять организм фтором.

При каждой чистке зубов пастой, в которой содержится фтор, наш организм его усваивает. Благодаря данному микроэлементу, уменьшается риск появления кариеса и увеличивается прочность костей. При этом, избыток фтора тоже может нанести вред здоровью и может стать причиной флюороза у детей.

Например, питьевая вода является основным источником фтора. Нормальное количество этого элемента в составе воды 0,8-1 мг/л. Но, как сообщает чиновник, в разных областях Украины вода по-разному насыщена фтором.

Данные по областям:

  • Фтор отсутствует или его количество слишком низкое: Закарпатская, Ивано-Франковская, Черниговская, Львовская, Волынская, Ровенская;
  • Пониженное содержание фтора: Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым;
  • Нормальное содержание фтора: Сумская, Черниговская, Харьковская, Луганская, Черкасская;
  • Повышенное содержание фтора: Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая.

Отмечается, что ряд стран воду фторируют, что является безопасным для здоровья и помогает повысить уровень фтора в организме, если его показатели понижены. Также существует практика фторирования еды, хотя этот метод и не считается сильно эффективным. Например, в таких странах, как 

Германия, Франция, Австрия и Швейцария проводится фторированием кухонной соли, а в Чили, Таиланде и Великобритании - фторируют молоко.

 Отмечается, что с едой все-таки попадает мало фтора в организм. В основном его количество не превышает 0,05 мг/л.  Больше всего фтор содержится в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливаются с помощью фторированной воды. 

Также Супрун посоветовала, как можно повысить количество фтора в организме:

  • при заказе воды необходимо уточнить у поставщика о содержании в ней фтора;
  • если в воде или еде недостаточно фтора, необходимо покупать средства гигиены для ротовой полости, которые содержат фтор, однако необходимо посоветоваться с врачом;
  • содержание фтора в зубной пасте должно быть указано на упаковке; для взрослого рекомендуется брать с содержанием не менее 1350 ppm, а для детей - ниже;
  • если зубы имеют повышенную чувствительность, использование средств гигиены для ротовой полости с содержанием фтора не рекомендуются.

Напомним, в Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер. В Минздраве рассказали, что вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и во время эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо. Даже, если речь идет о усиленной вакцинации. Особенно следует защищать детей, вакцинируя их.

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Все по теме:

Польза, Кариес, Повышение, Фтор, Ульяна Супрун, Количество в организме, Состояние костей.
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