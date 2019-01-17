Супрун сообщила, чем грозит нехватка фтора в организме и как его повысить

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала области Украины, где фтор в воде отсутствует или в низком количестве.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как можно повысить количество фтора в организме.

По словам чиновника, недостаток фтора может пагубно сказаться на состоянии костей и вызвать кариес. Чтобы этого не произошло, необходимо пополнять организм фтором.

При каждой чистке зубов пастой, в которой содержится фтор, наш организм его усваивает. Благодаря данному микроэлементу, уменьшается риск появления кариеса и увеличивается прочность костей. При этом, избыток фтора тоже может нанести вред здоровью и может стать причиной флюороза у детей.

Например, питьевая вода является основным источником фтора. Нормальное количество этого элемента в составе воды 0,8-1 мг/л. Но, как сообщает чиновник, в разных областях Украины вода по-разному насыщена фтором.

Данные по областям:

Фтор отсутствует или его количество слишком низкое: Закарпатская, Ивано-Франковская, Черниговская, Львовская, Волынская, Ровенская;

Закарпатская, Ивано-Франковская, Черниговская, Львовская, Волынская, Ровенская; Пониженное содержание фтора: Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым;

Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, АР Крым; Нормальное содержание фтора: Сумская, Черниговская, Харьковская, Луганская, Черкасская;

Сумская, Черниговская, Харьковская, Луганская, Черкасская; Повышенное содержание фтора: Полтавская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая.

Отмечается, что ряд стран воду фторируют, что является безопасным для здоровья и помогает повысить уровень фтора в организме, если его показатели понижены. Также существует практика фторирования еды, хотя этот метод и не считается сильно эффективным. Например, в таких странах, как

Германия, Франция, Австрия и Швейцария проводится фторированием кухонной соли, а в Чили, Таиланде и Великобритании - фторируют молоко.

Отмечается, что с едой все-таки попадает мало фтора в организм. В основном его количество не превышает 0,05 мг/л. Больше всего фтор содержится в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливаются с помощью фторированной воды.

Также Супрун посоветовала, как можно повысить количество фтора в организме:

при заказе воды необходимо уточнить у поставщика о содержании в ней фтора;

если в воде или еде недостаточно фтора, необходимо покупать средства гигиены для ротовой полости, которые содержат фтор, однако необходимо посоветоваться с врачом;

содержание фтора в зубной пасте должно быть указано на упаковке; для взрослого рекомендуется брать с содержанием не менее 1350 ppm, а для детей - ниже;

если зубы имеют повышенную чувствительность, использование средств гигиены для ротовой полости с содержанием фтора не рекомендуются.

Напомним, в Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер. В Минздраве рассказали, что вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и во время эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо. Даже, если речь идет о усиленной вакцинации. Особенно следует защищать детей, вакцинируя их.