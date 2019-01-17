Супрун сообщила, чем грозит нехватка фтора в организме и как его повысить

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, как можно повысить количество фтора в организме.
По словам чиновника, недостаток фтора может пагубно сказаться на состоянии костей и вызвать кариес. Чтобы этого не произошло, необходимо пополнять организм фтором.
При каждой чистке зубов пастой, в которой содержится фтор, наш организм его усваивает. Благодаря данному микроэлементу, уменьшается риск появления кариеса и увеличивается прочность костей. При этом, избыток фтора тоже может нанести вред здоровью и может стать причиной флюороза у детей.
Например, питьевая вода является основным источником фтора. Нормальное количество этого элемента в составе воды 0,8-1 мг/л. Но, как сообщает чиновник, в разных областях Украины вода по-разному насыщена фтором.
Данные по областям:
Отмечается, что ряд стран воду фторируют, что является безопасным для здоровья и помогает повысить уровень фтора в организме, если его показатели понижены. Также существует практика фторирования еды, хотя этот метод и не считается сильно эффективным. Например, в таких странах, как
Германия, Франция, Австрия и Швейцария проводится фторированием кухонной соли, а в Чили, Таиланде и Великобритании - фторируют молоко.
Отмечается, что с едой все-таки попадает мало фтора в организм. В основном его количество не превышает 0,05 мг/л. Больше всего фтор содержится в морепродуктах, в чае и продуктах, которые изготавливаются с помощью фторированной воды.
Также Супрун посоветовала, как можно повысить количество фтора в организме:
Напомним, в Украине уже два года продолжается вспышка кори. Только с 28 декабря 2018 по 3 января 2019 корью в Украине заболели уже 2 305 человек — 966 взрослых и 1 339 детей. Один двухлетний ребенок умер. В Минздраве рассказали, что вакцинироваться от кори, в период вспышки этой инфекции и во время эпидсезона гриппа, людям без прививок необходимо. Даже, если речь идет о усиленной вакцинации. Особенно следует защищать детей, вакцинируя их.