Врачи рассказали о фрукте, который вреден для организма

Новости шоу бизнеса: Эксперты в области здравоохранения рекомендовали отказаться от привычки есть бананы по утрам.

Хотя диетологи часто советуют съедать каждый день пять порций фруктов минимум, недавно медики заявили, что употребление бананов может вредить организму.

Многие люди съедают на завтрак бананы, считая его полезным. Фрукты являются признанным компонентом здорового питания благодаря содержащимся в них витаминам, фитонутриентам, важным для организма минеральным веществам и клетчатке. Тем не менее, специалисты констатировали, что бананы не стоит есть натощак.

По мнению ученых, бананы, съеденные утром на пустой желудок, не смогут обеспечить организм необходимой ему для начала дня энергией. В них много сахара, который имеет способность быстро повышать уровень глюкозы в крови, в то время как организму нужна еда, которая будет способствовать стабилизации сахара в крови.

По словам специалистов, в бананах содержится целый комплекс полезных нутриентов, но организм может усваивать их только вместе с другой пищей. Поэтому, говорят они, есть эти фрукты нужно не сами по себе, — а в сочетании с хлопьями, йогуртом или орехами.

Напомним, в состав бананов входят важнейшие для здоровья вещества, такие как магний, калий, витамин В6, влияющие на многие функции организма. Их употребление ученые связывают с целебным эффектом в отношении запоров, депрессии, слабого иммунитета.