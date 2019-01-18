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Лучшее время для чашечки кофе: почему не стоит пить кофе по утрам

Лучшее время для чашечки кофе: почему не стоит пить кофе по утрам
14:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Очень многие люди начинают свое утро с чашечки кофе так, как этот напиток помогает проснуться и взбодриться.

Кофе — один из самых популярных утренних напитков.  Некоторые просто не могут представить себе начало дня без кофеина. Утренняя чашка кофе бодрит не хуже холодного душа, говорят многие.

Но, как показали недавние исследования австралийского диетолога Линди Коэн, на самом деле, сила утреннего кофе значительно переоценена.

Есть более подходящее время для употребления этого напитка. Дело в том, что потребление кофе с утра происходит на фоне повышенной концентрации кортизола, стрессового гормона, в организме. А кортизол снижает эффективность кофе.

Лучше пить кофе в промежуток с 10:00 до 12:00, когда уровень гормона идет на спад.

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Последний же прием напитка должен происходить в 14:00. Во второй половине дня кофе следует заменить травяным чаем. Диетолог признает: "Каждый зависим от кофе по-разному. Рекомендую не употреблять кофеин за шесть часов до сна, чтобы обеспечить себе комфортный отдых. В целом в сутки не следует потреблять более 400 миллиграммов кофеина. Это эквивалентно двум чашкам кофе".

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