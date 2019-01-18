Стало известно, какая привычка провоцирует болезнь сердца

Новости шоу бизнеса: Стало известно, как раннее пробуждение вредит здоровью.

Многие говорят, что хорошо просыпаться засветло. Однако, последние исследования ученых из Вестминстерского Университета показали: раннее пробуждение может вредить здоровью.

Согласно данным, полученным учеными, люди, чье пробуждение приходилось на период между 5:30 и 7:30 утра, демонстрируют более высокую концентрацию гормона стресса кортизола, с чем связан риск развития болезней сердца.

При этом встававшие с постели до 7:30 утра, сообщали о том, что у них появляются мышечная и головная боль, пониженное настроение, симптомы простуды. Все это, по словам экспертов, может означать, что раннее пробуждение способно вредить здоровью.

"Пробуждение ни свет ни заря, чтобы пойти на работу или сделать зарядку, по всей видимости, не приносит пользы здоровью. Исследования показывают, что люди, которые рано поднимаются с постелей, чаще попадают к врачам с такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы как гипертония и инфаркт", - констатировали исследователи.

По версии ученых, человеческие тела могут быть просто "запрограммированы" на определенное время пробуждения.

К примеру, говорят они, с привычкой раннего пробуждения связаны около пятнадцати областей человеческого генома.

Но если человек – генетически обусловленная "сова", необходимость просыпаться по будильнику еще до пробуждения организма, чтобы отправляться на работу, может сильно ударить по его здоровью.

"Совы", которые вынуждены рано просыпаться, чаще оказываются жертвами бессонницы и хронических болезней вроде диабета, ожирения и депрессии.