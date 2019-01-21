Калорийность продуктов: как это выглядит в различных продуктах

Что такое калорийность? Это количество энергии, которую мы получаем из продуктов питания. В среднем, человеку требуется 2 000 - 2 500 ккал в день, хотя существуют и более точные формулы, учитывающие рост, вес, возраст и т.д. Мы все знаем, какие продукты более калорийны, а какие менее. Но многие ли знают, как эта разница выглядит на самом деле? Некоторое время назад wiseGEEK попытался ответить на этот вопрос. Итак, как выглядят 200 калорий в различных продуктах.