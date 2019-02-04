5 признаков того, что у вас проблемы с сердцем

Новости шоу бизнеса: Даже незначительные нарушения в работе сердца могут со временем привести к серьезным последствиям и сказаться на всей жизни человека.

Специалисты отмечают: чтобы не допустить развития критического состояния, нужно знать основные признаки начинающихся проблем с сердцем.

Постоянный кашель. Вы не курите, не простужены, не поперхнулись едой. Откуда же кашель? По словам медработников, причина постоянного кашля часто кроется именно в проблемах сердца и сосудов.

Важно следить за цветом мокроты: если она розовая, нужно незамедлительно обращаться за обследованием к кардиологу.

Отечность в ногах. Недостаточная работа сосудов из-за неправильной работы сердца ведет к вялому прокачиванию крови и в связи с этим к застойным процессам. Если у вас отекают ноги, возможно, все дело в проблемах с сердцем: такая отечность может быть признаком слабого сердца, сердечной недостаточности.

Внезапная слабость. Если у вас стали случаться нехарактерные эпизоды утомляемости, упадка сил, это тоже может быть признаком развивающейся проблемы в сердечно-сосудистой системе. Если при этом возникает ощущение недостатка воздуха, удушья, не медлите с обращением к врачу: данное явление нередко предвещает сердечный приступ.

Бледность. Обратитесь к кардиологу, если в последнее время стали чаще говорить о том, что вы бледны. Бледность кожи – признак недостатка крови в мелких сосудах, пониженного уровня эритроцитов.

Аритмия при волнении. Сбой сердечного ритма – еще один настораживающий признак. Эмоциональные переживания сопровождаются выбросом в кровь большого количества гормонов, которые плохо сказываются на состоянии сердца. Задумайтесь, не стали ли подобные моменты волнений с аритмией происходить с вами все чаще? Если да, значит, нужно обследоваться.