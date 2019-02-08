Интересные факты о аптеке Аптека - это не только лекарства .Это широкий ассортимент лекарств (от аспирина до редких препаратов), детского питания, лечебной косметики, средств гигиены и домашних медицинских приборов. Вы знакомы со следующими интересными фактами об аптеках? Давайте немного окунемся в историю.