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Лучший источник йода: полезные свойства морской капусты

Лучший источник йода: полезные свойства морской капусты
20:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Далеко не все любят морскую капусту.

А зря, ведь этот продукт обладает действительно уникальными качествами. Не зря врачи советуют добавить морскую капусту в свой рацион. В первую очередь морская капуста (ламинария) может похвастаться большим содержанием белка, уникальным набором микроэлементов и витаминов. Морская капуста – отличный источник йода, который помогает улучшить пищеварение, состояние ногтей, волос и кожи.

Диетологи также советуют почаще есть этот низкокалорийный продукт, так как он ускоряет обмен веществ, активирует ферменты, необходимые для здорового пищеварения, улучшает работу печени. По их словам, для похудения достаточно каждый день есть около 50 г ламинарии.

Морская капуста очищает организм от токсинов и солей, выводит лишнюю воду, благотворно влияет на работу кишечника. Врачи также настаивают на употреблении морской капусты при дефиците йода, заболеваниях щитовидной железы.

Диетологи объяснили, почему стоит есть морскую капусту

Этот продукт также используют в косметологии. Так, японские специалисты утверждают, что ламинария имеет омолаживающий эффект и прекрасно борется с целлюлитом. В этих целях применяют обертывания. Маски с морской капустой помогут улучшить состояние волос и цвет лица.

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Питание, Здоровье, Польза, Ламинария, Морская капуста, Полезные свойства морской капусты.
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