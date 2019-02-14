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Четверг, 14.02.2019
Основные принципы правильного питания для похудения
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Основные принципы правильного питания для похудения

Самое распространенное заблуждение среди тех, кто мечтает сбросить лишний вес – это то, что нужно меньше есть, а лучше не есть вообще. На самом деле есть можно, и даже нужно, но надо знать, как питаться, чтобы похудеть. Соблюдая определенные правила питания, можно похудеть без особых диет и издевательств над организмом. Чтобы стать стройнее, нужно выстроить свой режим и даже целую систему питания, которая будет наиболее удобна. Следуя несложным правилам питания, уже через короткое время можно добиться заметных результатов.
ya-krasotka.com
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Похудение, Правильное питание, Принципы правильного питания.
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