Основные принципы правильного питания для похудения Самое распространенное заблуждение среди тех, кто мечтает сбросить лишний вес – это то, что нужно меньше есть, а лучше не есть вообще. На самом деле есть можно, и даже нужно, но надо знать, как питаться, чтобы похудеть. Соблюдая определенные правила питания, можно похудеть без особых диет и издевательств над организмом. Чтобы стать стройнее, нужно выстроить свой режим и даже целую систему питания, которая будет наиболее удобна. Следуя несложным правилам питания, уже через короткое время можно добиться заметных результатов.