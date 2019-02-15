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Этот напиток вредит вашему здоровью больше, чем алкоголь

Этот напиток вредит вашему здоровью больше, чем алкоголь
14:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Давно известно, что энергетические напитки больше причиняют вред печени, нежели чисто алкогольный напиток.

Это связано с тем, что в энергетических напитках содержится больше всего кофеина, чем в обычном натуральном кофе. Медики повсеместно говорят, что напитки, наподобие энергетиков, сильно истощают все природные энергетические запасы, усложняют роботу пищеварительной системы, сжигают также энергетические запасы в клетках тканей и органов.

Тем, кто любит злоупотреблять данными напитками, врачи рекомендуют задуматься над тем, какие реальные заболевания, особенно болезни пищеварительной системы, готов лечить человек. Потому что восстанавливать свою энергию будет проще хорошим сном и правильным питанием, чем затяжными хроническими заболеваниями с помощью дорогостоящих лекарств.

Кроме того, что также страдает сердце, агрессивное влияние принимает на себя и нервная система. В первую очередь проявляет себя психическая проблема. 

Названы основные симптомы переизбытка углеводов в рационе

В энергетических напитках содержится вся база негативны пагубных веществ. Это и красители, огромное количество сахара, ароматизаторы, стабилизаторы вкуса, а также ненатуральные алкогольные элементы. Данный "комплект" медленно, но уверенно губит печень, которая по своей функции должна без сбоев расщеплять алкоголь и выводить его из организма.

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Все по теме:

Врачи, Напиток, Печень, Заболевание, Энергетические напитки, Осложнения.
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