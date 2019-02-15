Скачать
Пятница, 15.02.2019
ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев
ЦИК внесет в избирательные списки около 30 млн украинцев
Суд в Гааге обнародовал решение по "Крымскому делу" ПриватБанка
Суд в Гааге обнародовал решение по "Крымскому делу" ПриватБанка
Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии
Мейвезер проведет еще один выставочный бой в Японии
Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019
Поздравления в стихах с Сретением Господним 2019

Медики назвали 5 полезных продуктов для почек

Медики назвали 5 полезных продуктов для почек
15:37 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты в области питания назвали пять продуктов, которые особенно эффективно улучшают состояние почек.

Почки играют важнейшую роль в поддержании здоровых функций организма, ведь этот орган фильтрует токсины.

Одним из лучших продуктов для почек исследователи считают цветную капусту. По их словам, этот вид капусты благодаря большому количеству витамина C, фолиевой кислоты и волокон способствует снижению уровня сахара в крови. Кроме того, состояние почек может улучшать обычная морковь: содержащийся в ней бета-каротин помогает в регулировании артериального давления. Повышенный сахар в крови и гипертония - это известная причина ухудшения почечных функций.

Другой продукт, полезный для почек, - яблоки. Исследования показывают, что яблоки защищают почки от повреждений за счет своей насыщенности пектином. Данное вещество является натуральным абсорбентом, оно связывает и выводит из организма токсичные компоненты.

Названы привычки, которые провоцируют заболевания щитовидки

Замедлять прогрессирование почечных нарушений может регулярное употребление лука. Ученые поясняют, что в состав лука входит вещество простагландин, способное предотвращать вязкость крови и тем самым уменьшать артериальное давление.

Помимо этого прекрасным средством профилактики почечной недостаточности является чеснок. В нем присутствуют антиоксиданты, которые действуют как противовоспалительные компоненты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Продукты питания, Продукты, Цветная капуста.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
03 Сретение Господне 2019: оригинальные открытки и поздравления в стихах
04 Сретение Господне 2019: поздравления в прозе и самые яркие открытки
05 Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
Порошенко поздравляет украинцев со Сретением Господним
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
На выходных в Украину вернется весеннее тепло и солнце
В Европе уже почти пол года падают продажи автомобилей
Продажи авто в Европе падают уже почти пол года
Кэти Перри и Орландо Блум обручились
Кэти Перри и Орландо Блум обручились
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь