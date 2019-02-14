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Названы привычки, которые провоцируют заболевания щитовидки

Названы привычки, которые провоцируют заболевания щитовидки
12:16 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если щитовидка начнет плохо функционировать, то это повлияет на ваше общее здоровье.

Щитовидная железа отвечает за ваш метаболизм, гормональный баланс, концентрацию и энергию.

Но что делать, чтобы сохранить здоровье щитовидки? Ключевое значение здесь имеет пища, которую вы едите (или не едите). Все, что вам нужно делать, это избегать этих пищевых ошибок:

1. Пропускаете приемы пищи

Проблемы с щитовидной железой могут привести к увеличению веса. Но пропускать приемы пищи – это очень плохое решение.

Это приведет к тому, что организм начнет экономить энергию, а не тратить ее, и это заставит вас чувствовать себя более уставшим. Более того, не исключено накопление холестерина.

2. Избегаете углеводов

Для похудения рекомендуется сократить количество употребляемых углеводов, но это не значит, что вы должны избегать всех углеводов.

Это окажет тот же эффект, что и пропуск пищи, потому что углеводы используются организмом в качестве топлива.

3. Не употребляете глютен

Если у вас непереносимость глютена, то риск развития болезни аутоиммунного тиреоидита, которая является наиболее распространенной проблемой со щитовидной железой, резко возрастает.

Аутоиммунный тиреоидит вырабатывает те же антитела, которые вырабатываются при целиакии, которые могут ошибочно атаковать вашу щитовидную железу.

4. Налегаете на крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи полезны для здоровья. Тем не менее, брокколи, капуста, цветная капуста, брюссельская капуста и бок-чой могут замедлить работу щитовидной железы, особенно если вы слишком сильно на них налегаете.

Они могут вызвать увеличение щитовидной железы и могут привести к отеку шеи. Решение простое: вместо того, чтобы есть их сырыми, варите и жарьте их.

5. Не учитываете важность йода

Наша щитовидная железа нуждается в этом питательном веществе для производства гормонов.

Продукты, которые богаты йодом – это органические йогурты, водоросли и другие морепродукты, клюква и клубника.

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6. Любите рыбу с высоким содержанием ртути

Этот элемент опасен для нашего здоровья, в том числе щитовидной железы, поскольку он может препятствовать нормальной работе гормонов.

Большинство людей также не могут сказать «нет» сладостям, но искусственные подсластители, включая сукралозу и аспартам, могут нанести вред вашей щитовидной железе. Замените их кленовым сиропом, медом или нерафинированный сахар.

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Здоровье, Здоровое питание, Щитовидная железа, Щитовидка.
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