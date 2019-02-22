Секреты питания, которые помогут вам дольше оставаться здоровыми и молодыми

Новости шоу бизнеса: Диетолог подсказала, как правильно питаться, чтобы здоровье и молодость никогда не покидали вас.

Все диетологи утверждают, что какой бы модели питания вы не придерживались и какого бы эффекта не хотели достигнуть, главное правило никогда не меняется - нужно соблюдать сбалансированное питание, достаточно наполненное витаминами и микроэлементами.

"Также очень важно не допускать переедания, ведь оно вредит не только фигуре, но и плохо сказывается на внешности. Особенно если это слишком жирная пища, всяческие копчености, полуфабрикаты и консервы, то в добавок к этому еще и старит организм", - объяснила дипломированный диетолог Людмила Бабич.

Желательно каждый день съедать не менее 400-500 грамм свежих фруктов или овощей. Наиболее полезны для нашего организма - сезонные и местные.

Врачи советуют следить за весом, он должен быть в "норме", иначе это риск развития множества малоприятных недугов, добавила врач.

Для молодости кожи важно не забывать выпивать не менее 1, 5-2 литров чистой минеральной воды без газа ежедневно. Если это кажется сложным, можно заменять воду зеленым чаем без сахара - он хорошо очищает организм от токсинов. И обязательно ограничить курение и алкоголь, а лучше исключить его из своей жизни полностью.

Употреблять пищу эксперты рекомендуют понемногу (не более 500 калорий за один прием), но каждые 3-4 часа. Обязательно два раза в день - горячая пища.

Важное правило: не стоит употреблять мясо как минимум за 4 часа до сна, ведь оно отягощает желудок ночью, тем самым нагружает сердце и всю сосудистую систему.

"Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак, желательно чтобы он состоял из белка (например, яичница) или сложных углеводов (овсянка). Если проголодались до обеда или до ужина, можно съесть яблоко или банан (никакого шоколада). Обед – суп, можно салат. Также можно заменить суп белковым продуктом (мясо или рыба) – запеченным, либо отварным (но не жареный). По вечерам - кефир или творог (или другие "легкие" продукты) в идеале не позже чем за 2 часа до сна" - говорит диетолог.