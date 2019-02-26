Названы самые полезные свойства морских креветок

Новости шоу бизнеса: Креветки уже далеко представляются не только морским деликатесом, но и источником полезных микроэлементов.

Вкус креветок не похож на вкус обычного мяса или рыбы. Креветки обладают мягким и нежным послевкусием, что делает их не только приятной заменой морскому блюду, но и кладезем полезных свойств.

Во-первых, креветки подойдут для тех людей, которые заботятся о своей фигуре, так как обладают минимальным количеством калорий. Всего в 100 граммах этого морского деликатеса содержится 100 ккал (и это только в неочищенных креветках).

Во-вторых, они подходят для чистки сосудов, нормализации щитовидки, способны нормализовать обменные процессы, улучшают состояние разных органов, а также укрепляют иммунитет. Для тех людей, которые любят проводить свой отдых на морских побережьях, врачи советуют вкушать побольше полезных деликатесов. Это способствует повышению обменных процессов.

В-третьих, употребление креветок способствует нормализации нервной системы. Если вы страдаете от постоянных стрессов и депрессивных эмоциональных состояний, медики рекомендуют съедать по горстке морских креветок.

И это еще не все. Кроме этого, креветочное мясо содержит в своем составе уйму витамина А и витамина D, комплекс витаминов В и витамин К. Витамин А улучшает состояние кожи; Витамин D - способствует усвоению фосфора и кальция; витамин В - стимулирует память и мыслительные процессы; витамин К - восстанавливает поврежденные костные ткани и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Для тех, кто не может себе позволить каждый день лакомится морским деликатесов, советуем хотя бы раз в месяц позволить себе укрепить свое здоровье горсткой креветок. Ведь экономить на своем здоровье - это уже большая потеря.