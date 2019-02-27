Стали известны, главные причины развития диабета

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают: потребление такой продукции "ломает" нормальную реакцию организма на сахар, что и приводит в итоге к развитию болезни.

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона определились с одним из самых распространенных провокаторов диабета 2 типа, - по их мнению, это напитки и еда с подсластителями.

Сухие завтраки, жевательная резинка, диетические газированные напитки и продукты питания с подсластителями вместо сахара опасны для здоровья при регулярном употреблении, предостерегли авторы проекта. Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи провели ряд экспериментов в лаборатории, а также перепроверили данные в опытах с участием 24 добровольцев.

По словам ученых, подсластители способствуют активизации генов, отвечающих за производство жировой ткани и связанных с воспалением в ней. Это происходит из-за изменений в физиологических процессах усвоения сахара.

"У здорового человека организм очень точно регулирует уровень глюкозы в крови, выделяя инсулин после еды, который обеспечивает попадание глюкозы из крови в мышцы и печень. Искусственные подсластители серьезно повышают скорость, с которой сахар попадает из крови в ткани и органы", - сообщили об этом авторы работы.

Врачи установили, что в организме человека, выпивающего 4 банки диетических газированных напитков в день, неизбежно включается процесс интенсивного накопления жира, что увеличивает риск появления диабета второго типа, об этом свидетельствуют полученные учеными данные. Особенно опасны подсластители для людей, уже имеющих лишний вес.

Ранее ученые высказывались о том, что большое количество жира на теле приводит к смертельно опасным недугам вроде диабета и болезней сердца; кроме того, жир может спровоцировать инсульты.