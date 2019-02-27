Скачать
Среда, 27.02.2019
Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
Коррупция на "оборонке": НАБУ начало досудебное расследование
Агрессия в море: СК РФ открыл дело против украинских правоохранителей
Агрессия в море: СК РФ открыл дело против украинских правоохранителей
Срна может вернуться в сборную Хорватии
Срна может вернуться в сборную Хорватии
Масленица 2019: гадания по блинам
Масленица 2019: гадания по блинам

Стали известны, главные причины развития диабета

Стали известны, главные причины развития диабета
08:24 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые утверждают: потребление такой продукции "ломает" нормальную реакцию организма на сахар, что и приводит в итоге к развитию болезни.

Американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона определились с одним из самых распространенных провокаторов диабета 2 типа, - по их мнению, это напитки и еда с подсластителями.

Сухие завтраки, жевательная резинка, диетические газированные напитки и продукты питания с подсластителями вместо сахара опасны для здоровья при регулярном употреблении, предостерегли авторы проекта. Прежде чем прийти к такому выводу, исследователи провели ряд экспериментов в лаборатории, а также перепроверили данные в опытах с участием 24 добровольцев.

По словам ученых, подсластители способствуют активизации генов, отвечающих за производство жировой ткани и связанных с воспалением в ней. Это происходит из-за изменений в физиологических процессах усвоения сахара.

"У здорового человека организм очень точно регулирует уровень глюкозы в крови, выделяя инсулин после еды, который обеспечивает попадание глюкозы из крови в мышцы и печень. Искусственные подсластители серьезно повышают скорость, с которой сахар попадает из крови в ткани и органы", - сообщили об этом авторы работы.

Стало известно еще одно полезное свойство молока

Врачи установили, что в организме человека, выпивающего 4 банки диетических газированных напитков в день, неизбежно включается процесс интенсивного накопления жира, что увеличивает риск появления диабета второго типа, об этом свидетельствуют полученные учеными данные. Особенно опасны подсластители для людей, уже имеющих лишний вес.

Ранее ученые высказывались о том, что большое количество жира на теле приводит к смертельно опасным недугам вроде диабета и болезней сердца; кроме того, жир может спровоцировать инсульты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Диабет, Заболевание, Развитие диабета, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Великий пост 2019: история праздника и традиции
02 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
03 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
04 Приметы и обряды на 27 февраля – День Кирилла
05 Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нигерия выбрала президента
Нигерия выбрала президента
Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД: спасатели в лидерах
Рейтинг доверия граждан Украины к органам МВД
Последний день февраля в Украине будет сухим и облачным: прогноз синоптиков
Погода: в Украине сухо и облачно с легким потеплением
Kazka отказалась от участия в &quot;Евровидении 2019&quot;
Kazka отказалась от участия в "Евровидении 2019"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь