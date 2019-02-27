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Ученые предупредили украинцев о приближающейся магнитной бури

Ученые предупредили украинцев о приближающейся магнитной бури
13:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: На Землю обрушится магнитная буря, которая достигнет пика в четверг, 28 февраля.

28 февраля прогнозируют магнитную бурю первого уровня. В эти дни метеочувствительные украинцы могут почувствовать недомогание.

По прогнозам, повышенная метеоактивность на уровне, близком к G1, возможна уже вечером 27 февраля. 28 февраля прогнозируют магнитную бурю первого уровня.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень. 

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

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Земля, Бури, Магнитные бури, Февраль, 28 февраля.
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