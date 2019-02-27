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Стала известна причина, почему кожа на локтях становится сухой

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Стала известна причина, почему кожа на локтях становится сухой
21:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Кожа на локтях не имеет сальных желез, из-за чего верхний слой кожи не защищен от потери влаги.

Кожа на локтях отличается от кожи на других участках тела. Она не имеет сальных желез, из-за чего верхний слой кожи не защищен от потери влаги. Без этого эпидермис начинает шелушиться и трескаться.

Кроме этого, кожа на локтях в постоянном движении, поэтому ей приходится растягиваться. Похожая проблема и на коленях и лодыжках, отмечает Lifehacker.

Сухая кожа не опасна, но если она приводит к трещинам, то стоит насторожиться. В слои кожи могут попасть бактерии и вирусы, которые приводят к более серьезным проблемам.

Сухой воздух в помещении, перепад температур, постоянное трение одежды – все это приводит к сухости кожи на локтях. Но погода – это не единственная причина сухости кожи.

Почему кожа становится сухой

• слишком агрессивные средства для умывания, которые еще больше высушивают эпидермис. Щелочное мыло уничтожает кислотную мантию кожи. Эпидермису необходимо 2-6 часов, чтобы восстановить баланс;

• привычка опираться локтями о стол, из-за которой возникают дополнительное давление и трение;

• плотная и/или синтетическая одежда, которая раздражает кожу;

• горячий душ или баня. Это приводит к обезвоживанию и, прежде всего, сухость кожи заметна на чувствительных участках. Длительные ванны вредят коже больше, чем душ;

• хлорированная вода. Особенно часто проявляется аллергия на коже локтей

• дефицит витаминов и микроэлементов, которые стимулируют обновление кожи. Ценные в нашем случае – витамины А и Е, биотин и цинк.

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Здоровье, Кожа, Локти, Кожа на локтях.
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