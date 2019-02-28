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Ученые: Прогулка в парке сделает тебя счастливее

Ученые: Прогулка в парке сделает тебя счастливее
02:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: 20 минут в парке могут могу улучшить ваше эмоциональное самочувствие.

"Мы обнаружили, что посетители парка сообщали об улучшении эмоционального самочувствия после прогулок, но данных о том, что уровни физической активности связаны с улучшением эмоционального благополучия, мы не получили", — рассказывает ведущий автор исследования Хон Юен (Hon K. Yuen). Соответствующая статья опубликована в International Journal of Environmental Health Research.

Исследование указывает на то, что парки представляют собой ключевые элементы городской среды, предоставляя жителям возможность наслаждаться природой и быть физически активными. Сближение с природой, оздоровительные, социальные и развлекательные мероприятия в парках позволяют значительно снизить уровень стресса и восстановиться после умственной активности.

Свои данные ученые собирали в трех главных парках города Маунтин-Брук, штат Алабама, которые ежедневно посещают много людей. В исследовании участвовали 94 человека. После прогулки они заполнили специальную анкету и передали ученым специальное устройство, которое все это время следило за их физическими показателями. О лучших результатах сообщили те участники, которые гуляли в парке от 20 до 25 минут. При этом уровень эмоционального благополучия участников, который они оценивали самостоятельно, в среднем повышался примерно на 64 процента. В результате анализа всех полученных данных ученые пришли к выводу, что, будучи в парке, не обязательно заниматься спортом или делать другие упражнения, чтобы чувствовать себя счастливым. Следовательно, эффект распространяется также на людей с физическими ограничениями и инвалидностью.

Юэн говорит, что исследование определенно имеет свои ограничения: это и отсутствие объективных данных, так как участники сами сообщали о своем самочувствии и эмоциональном благополучии, и ограниченный охват исследования — как по числу участников, так и по географическому распространению. Тем не менее, по его словам, полученные результаты указывают на необходимость создания большего числа городских парков и поддержки тех, что уже существуют.

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"В городах сейчас усиливается давление на зеленые зоны: планировщики и застройщики стремятся застроить парки жилой и коммерческой недвижимостью, а потому проблема, стоящая перед городами, заключается в том, чтобы попытаться сохранить как можно больше таких важных пространств", — подчеркивают ученые.

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