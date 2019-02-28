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Четверг, 28.02.2019
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Ученые назвали причины появления ранней седины

Ученые назвали причины появления ранней седины
21:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Чаще всего преждевременная седина связана с излишним стрессом.

Который отражается пагубно на всем организме человека, в том числе и на состоянии волос.

Второй распространенной причиной ранней седины могут быть заболевания щитовидной железы или нарушения в функционировании гипофиза. В эту же категорию ученые относят и аутоиммунные заболевания.

Спровоцировать появление седи раньше положенного срока может дефицит витаминов. Преимущественно влияет витамин В12. Его продолжительная нехватка в организме чаще всего связана с вегетарианством или приемом контрацептивных препаратов.

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Замыкает список лидеров-причин возникновения ранней седины курение. Помимо прочих заболеваний, которые может спровоцировать эта привычка, человек рискует получить седые волосы в более раннем возрасте.

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Все по теме:

Здоровье, Волосы, Ранняя седина, Седына, Причины ранней седины.
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