Супрун рассказала о пользе бега при остеоартрите

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что умеренная физическая нагрузка защищает суставы.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook сообщила, что бег и умеренные нагрузки способны уменьшить риски развития остеоартрита.

Сообщается, что остеоартрит считается заболеванием суставов, который поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, сухожилия и мышцы.

По словам чиновницы, умеренная и регулярная физическая нагрузка имеет защитный эффект для суставов. По статистике, люди, которые занимаются бегом, страдают от развития остеоартрита в 3 раза реже, чем у тех, что ведут сидячий образ жизни. При этом, чрезмерные нагрузки, наоборот, увеличивают риск развития болезни.

Отмечается, что у людей, ведущих сидячий образ жизни и при этом не занимающихся спортом, более высокие риски нарушения хряща. Во время регулярного занятия бегом увеличивается количество одного из основных структурных компонентов матрикса хряща - гликозаминогликан.

По словам Супрун, даже при развитом симптоматическом остеоартрите полезно бегать, так как физическая нагрузка является одним из основных методов лечения. Чиновница уверила, что при наличии болезни бег не приводит к структурным изменениям колена и не способствует усилению симптомов.

Если во время бега человек испытывает боль, то основными причинами возникновения этих синдромов могут быть:

ошибки во время тренировки;

слабость определенных мышц бедра;

особенность техники бега и биомеханики движения;

длительный бег в холмистой местности;

пропуск разминки перед бегом.

Супрун советует при возникновении боли в колене обратиться к врачу или физическому терапевту. По ее информации, для большинства людей достаточно 30 минут бега в умеренном темпе 5 раз в неделю.

Ранее, Супрун опубликовала новую статью о том,как отличить выгорание на работе от простой усталости. Выгоранием считается такое состояние, когда выходные и даже отпуск не помогают восстановить силы. Это состояние похоже на депрессию: у человека нет сил, плохое настроение, он эмоционально нестабилен. Более того, возникают проблемы с едой, сном, появляются головные боли, головокружение, боли в желудке, тошнота, учащенное сердцебиение или одышка. Усталость же, по словам чиновницы, уходит с помощью сна и правильной пищи.