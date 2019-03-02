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5 советов по питанию в начале весны

5 советов по питанию в начале весны
22:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Главная проблема сезона – организму недостает витаминов. Какие продукты помогут справиться с этой проблемой?

Спортивный врач, эксперт-диетолог Олег Ирышкин дал несколько советов по питанию в начале весны.

Совет первый: рацион должен быть разнообразным. Разнообразие пищевого рациона настолько, насколько это возможно, является важнейшим условием для профилактика авитаминоза в начале весны, утверждает специалист. Он рекомендует употреблять разные доступные фрукты и овощи, крупы, растительные масла и продукты, богатые белком.

Совет второй: получать витамин D. Этот витамин вырабатывается в организме человека, однако недостаток солнца способствует тому, что у большинства людей в начале весны наблюдается его дефицит. Эксперт советует получать витамин с продуктами питания: его содержат семга, сельдь, печени трески.

Совет третий: получать витамин С. По словам специалиста, продукты, содержащие витамин С, должны бытьобязательным пунктом питания в начале весны. Необходимо употреблять в пищу цитрусовые фрукты, болгарский перец, капусту.

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Совет четвертый: не разваривать овощи. Диетолог подчеркивает, что растительные продукты, подвергаемые тепловой обработке, должны быть приготовлены al dente, то есть до такой степени, чтобы оставаться слегка жестковатым. Интенсивная готовка разрушает большинство витаминов и других ценных веществ.

Совет пятый: употреблять грубые крупы. Крупы насыщены витаминами группы В, необходимыми для поддержания здоровья нервной системы и мозга. Достаток этих витаминов обеспечивает лучшую защищенность от стрессов и бессонницы, которые одолевают людей в начале весны. Эксперт советует налегать на нерафинированные крупы: гречу, дробленый овес, полбу, киноа.

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Питание, Здоровье, Советы, начало весны.
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