Постимся правильно: полезные грибы для здоровья в Великий пост 2019

Новости шоу бизнеса: Отказ от мясного во время Великого Поста, влечет за собой угрозу дефицита полезных веществ, получаемых из мяса.

Многие называют грибы "лесным" или "растительным" мясом. Эти вкусные и питательные дары леса, съеденные вместо куска жареного мяса, не только успешно утолят голод, но и будут способствовать снижению веса тела.

Достаточное содержание белка ( около 4 грамм на 100 грамм продукта) делает грибы незаменимой частью постного меню. Также в них присутствуют углеводы и немного жиров, что существенно увеличивает пищевую ценность блюда, в котором есть грибы Присутствуют в грибах и некоторые витамины, в основном группы В, но встречаются также и витамины A, D, С, PP. Кстати, рибофлавина и витаминов группы В в грибах на порядок больше, нежели в некоторых овощах.

При планировании рациона учитывайте что грибы немного "тяжелы" для желудка: для их переваривания организму потребуется 6-8 часов. Это значит, что людям с пониженной кислотностью нужно быть осторожнее. Специалисты утверждают, что для извлечения максимальной пользы от этого продукта, необходимо нарезать их как можно мельче. Также можно отдать предпочтение маринованной продукции. Однако, помните - покупайте только сертифицированную и проверенную продукцию - в противном случае вы рискуете заработать серьезное отравление.