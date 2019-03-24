Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Постимся правильно: полезные грибы для здоровья в Великий пост 2019

Постимся правильно: полезные грибы для здоровья в Великий пост 2019
12:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Отказ от мясного во время Великого Поста, влечет за собой угрозу дефицита полезных веществ, получаемых из мяса.

Многие называют грибы "лесным" или "растительным" мясом. Эти вкусные и питательные дары леса, съеденные вместо куска жареного мяса, не только успешно утолят голод, но и будут способствовать снижению веса тела.

Достаточное содержание белка ( около 4 грамм на 100 грамм продукта) делает грибы незаменимой частью постного меню. Также в них присутствуют углеводы и немного жиров, что существенно увеличивает пищевую ценность блюда, в котором есть грибы Присутствуют в грибах и некоторые витамины, в основном группы В, но встречаются также и витамины A, D, С, PP. Кстати, рибофлавина и витаминов группы В в грибах на порядок больше, нежели в некоторых овощах.

Великий пост 2019: календарь питания

При планировании рациона учитывайте что грибы немного "тяжелы" для желудка: для их переваривания организму потребуется 6-8 часов. Это значит, что людям с пониженной кислотностью нужно быть осторожнее. Специалисты утверждают, что для извлечения максимальной пользы от этого продукта, необходимо нарезать их как можно мельче. Также можно отдать предпочтение маринованной продукции. Однако, помните - покупайте только сертифицированную и проверенную продукцию - в противном случае вы рискуете заработать серьезное отравление.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Грибы, Польза, Постимся правильно, Великий пост 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь