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Чем полезна теплая вода для организма

Чем полезна теплая вода для организма
17:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Польза холодной воды сильно преувеличена, - заявляют врачи.

На самом деле, холодная вода очень негативно влияет на процессы пищеварения. Это объясняется тем, что при запивании пищи холодной или ледяной водой замедляется процесс перетравливания, а жиры в желудке затвердевают. Кроме этого, холодная вода негативно сказывается на область горла, а также в организме постепенно накапливается слизь.

При утреннем моционе стакан теплей воды на пустой желудок благотворно влияет на процессы пищеварения, запуская при этом процесс пробуждения организма. Также это помогает чистить желудок после перетравливания последнего приема пищи.

Теплая вода ускоряет обменные процессы, проводит детоксикацию, омолаживает организм, чистит кровеносные сосуды.

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Насчет нервной системы, теплая вода помогает утолить болевые ощущения, особенно частые головные боли у женщин. В отличии от холодной воды, которая только усугубляет ситуацию.

По рекомендациям врачей, употреблять теплую воду нужно маленькими глотками. 

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Здоровье, Польза, Теплая вода, Вред холодной воды.
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