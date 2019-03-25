Лечим диарею: профилактика расстройства кишечника

Вопреки распространенному в народе заблуждению, диарея возникает не только у детей, но и взрослых. Причем для этого необязательно жить в условиях антисанитарии. Конечно, в соответствующей местности проще подхватить вирусную инфекцию. Но и тем, кто ведет здоровый образ жизни, вполне может потребоваться натуральное средство от поноса. Тем более что природные компоненты не вызовут побочных эффектов.
Главная причина диареи - нарушение нормальной работы кишечника. В свою очередь, это может произойти по нескольким причинам:
Следует отметить, что все перечисленные случаи, так же как употребление чрезмерного количества чая или кофе, некоторых фруктов и молочных продуктов, приводит к острому приступу диареи, который возникает эпизодически и через некоторое время проходит.
Несколько простых советов, которые позволят свести к минимуму риск кишечного расстройства:
Если же, несмотря на перечисленные профилактические меры, острый приступ диареи все-таки дал о себе знать, то можно подождать, пока он пройдет самостоятельно. Однако разумнее воспользоваться натуральным средством, которое значительно ускорит самовосстановление организма и позволит вернуться к нормальному ритму гораздо быстрее.