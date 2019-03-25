Лечим диарею: профилактика расстройства кишечника

Новости шоу бизнеса: Эти советы помогут наладить работу Вашего кишечника.

Вопреки распространенному в народе заблуждению, диарея возникает не только у детей, но и взрослых. Причем для этого необязательно жить в условиях антисанитарии. Конечно, в соответствующей местности проще подхватить вирусную инфекцию. Но и тем, кто ведет здоровый образ жизни, вполне может потребоваться натуральное средство от поноса. Тем более что природные компоненты не вызовут побочных эффектов.

Чем может быть вызвано расстройство кишечника?

Главная причина диареи - нарушение нормальной работы кишечника. В свою очередь, это может произойти по нескольким причинам:

отравление этанолом, компонентами дешевого алкоголя;

употребление кваса, чрезмерно кислых, газированных, переслащенных напитков;

прием пищи, приготовленной из испорченных, некачественных, прокисших продуктов.

Следует отметить, что все перечисленные случаи, так же как употребление чрезмерного количества чая или кофе, некоторых фруктов и молочных продуктов, приводит к острому приступу диареи, который возникает эпизодически и через некоторое время проходит.

Профилактика диареи в повседневной жизни

Несколько простых советов, которые позволят свести к минимуму риск кишечного расстройства:

не злоупотреблять алкоголем, крепким кофе, квасом, молочными продуктами;

сбалансировать рацион, чтобы в нем не было слишком много сладкой, кислой или острой пищи;

отслеживать срок годности продуктов и не употреблять в пищу те, свежесть которых вызывает сомнения.

Если же, несмотря на перечисленные профилактические меры, острый приступ диареи все-таки дал о себе знать, то можно подождать, пока он пройдет самостоятельно. Однако разумнее воспользоваться натуральным средством, которое значительно ускорит самовосстановление организма и позволит вернуться к нормальному ритму гораздо быстрее.