Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Лечим диарею: профилактика расстройства кишечника

Лечим диарею: профилактика расстройства кишечника
20:28 Пн, 25 Март 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти советы помогут наладить работу Вашего кишечника.

Вопреки распространенному в народе заблуждению, диарея возникает не только у детей, но и взрослых. Причем для этого необязательно жить в условиях антисанитарии. Конечно, в соответствующей местности проще подхватить вирусную инфекцию. Но и тем, кто ведет здоровый образ жизни, вполне может потребоваться натуральное средство от поноса. Тем более что природные компоненты не вызовут побочных эффектов.

Чем может быть вызвано расстройство кишечника?

Главная причина диареи - нарушение нормальной работы кишечника. В свою очередь, это может произойти по нескольким причинам:

  • отравление этанолом, компонентами дешевого алкоголя;
  • употребление кваса, чрезмерно кислых, газированных, переслащенных напитков;
  • прием пищи, приготовленной из испорченных, некачественных, прокисших продуктов.

 

Следует отметить, что все перечисленные случаи, так же как употребление чрезмерного количества чая или кофе, некоторых фруктов и молочных продуктов, приводит к острому приступу диареи, который возникает эпизодически и через некоторое время проходит.

Профилактика диареи в повседневной жизни

Несколько простых советов, которые позволят свести к минимуму риск кишечного расстройства:

  • не злоупотреблять алкоголем, крепким кофе, квасом, молочными продуктами;
  • сбалансировать рацион, чтобы в нем не было слишком много сладкой, кислой или острой пищи;
  • отслеживать срок годности продуктов и не употреблять в пищу те, свежесть которых вызывает сомнения.

ТОП-5 продуктов, которые помогают наладить работу кишечника

Если же, несмотря на перечисленные профилактические меры, острый приступ диареи все-таки дал о себе знать, то можно подождать, пока он пройдет самостоятельно. Однако разумнее воспользоваться натуральным средством, которое значительно ускорит самовосстановление организма и позволит вернуться к нормальному ритму гораздо быстрее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Профилактика, Диарея, Расстройство кишечника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь