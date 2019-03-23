ТОП-5 продуктов, которые помогают наладить работу кишечника

Новости шоу бизнеса: Время от времени почти каждый из нас сталкивается с расстройством желудка.

Основными симптомами являются тошнота, диспепсия (несварение), рвота, вздутие живота, диарея (понос) или запор. Существует много потенциальных причин расстройства желудка, и лечение варьируется в зависимости от основной причины. К счастью, разнообразные продукты могут успокоить желудок и помочь вам чувствовать себя лучше, значительно быстрее. Что можно есть при расстройстве желудка и какие натуральные средства могут помочь? Вот 12 лучших продуктов для облегчения этого состояния, которые следует попробовать прежде всего.

Имбирь может облегчить тошноту и рвоту

Тошнота и рвота являются распространенными симптомами расстройства желудка. Имбирь - ароматный съедобный корень с ярко-желтой мякотью, часто используется в качестве народного средства для лечения обоих этих симптомов.

Имбирь можно употреблять в сыром виде, или приготовленным, например, его можно добавлять в горячую воду при приготовлении чая. Он эффективен во всех формах.

Его часто употребляют женщины, страдающие от утренней тошноты - тип тошноты и рвоты, которые могут возникать во время беременности. Обзор 6 исследований, включая более 500 беременных женщин, показал, что прием 1 г имбиря ежедневно ассоциировался с пятикратным уменьшением тошноты и рвоты во время беременности.

Имбирь также полезен людям, проходящим химиотерапию или серьезную хирургическую операцию, поскольку эти процедуры могут вызвать сильную тошноту и рвоту. Ежедневный прием 1 г имбиря до проведения химиотерапии или операции может значительно снизить тяжесть этих симптомов.

Имбирь можно даже использовать в качестве натурального средства от тошноты. Заблаговременный прием может помочь уменьшить интенсивность симптомов тошноты и скорость восстановления.

Ромашка может уменьшить рвоту и успокоить кишечный дискомфорт

Ромашка - растение с небольшими белыми цветами, являющееся народным средством от расстройства желудка. Ромашку можно сушить и делать отвары и чаи, или принимать внутрь в виде добавки.

Исторически ромашка использовалась для лечения различных расстройств кишечника, включая метеоризм, несварение, диарею, тошноту и рвоту (10). Тем не менее несмотря на ее широкое применение, лишь ограниченное количество исследований подтверждает эффективность этого растительного средства в отношении жалоб на пищеварение.

В одном небольшом исследовании было обнаружено, что добавки из ромашки уменьшают тяжесть рвоты после лечения химиотерапией, но неясно, будет ли это оказывать такое же влияние на рвоту, возникающую по другим причинам.

В исследовании на животных было обнаружено, что экстракты ромашки облегчают диарею у мышей, уменьшая кишечные спазмы и уменьшая количество воды, выделяемой в стул, но необходимы дополнительные исследования, чтобы убедиться, что люди будут испытывать аналогичные эффекты.

Ромашка также широко используется в растительных добавках, которые облегчают диспепсию, газы, вздутие живота и диарею, а также колики у младенцев.

Однако, поскольку ромашка сочетается со многими другими травами в этих формулах, трудно понять, что приводит к облегчению - ромашка или другие растительные средства. Хотя успокаивающее действие ромашки широко признано, исследования пока не показали, как это средство помогает облегчить расстройство желудка.

Перечная мята может облегчить симптомы синдрома раздраженного кишечника

У некоторых людей причиной расстройства желудка является синдромом раздраженного кишечника (СРК). СРК - хроническое заболевание кишечника, которое может вызвать боль в животе, вздутие живота, запор и диарею. Хотя СРК трудно поддается лечению, исследования показывают, что мята перечная может помочь уменьшить эти неприятные симптомы.

Ежедневно принимая капсулы масла перечной мяты в течение как минимум двух недель, можно значительно уменьшить боль в желудке, метеоризм и диарею у взрослых с СРК (16, 17). Исследователи считают, что масло перечной мяты работает, расслабляя мышцы в пищеварительном тракте, уменьшая силу кишечных спазмов, которые могут вызывать боль и диарею.

Несмотря на то, что исследование является многообещающим, дополнительные исследования должны определить, обладают ли листья мяты перечной или чай из перечной мяты, теми же терапевтическими эффектами.

Мята перечная безопасна для большинства людей, но ее следует принимать с осторожностью людям с тяжелой формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, камнями в почках или заболеваниями печени и желчного пузыря, так как это может усугубить эти заболевания.

Солодка может уменьшить диспепсию и помочь предотвратить язвы желудка

Солодка (лакрица) является популярным средством от расстройства желудка и может также предотвратить болезненные язвы желудка. Традиционно корень солодки потреблялся целиком. Сегодня он чаще всего используется в качестве добавки, под названием деглицирризиновая солодка (DGL).

DGL предпочтительнее обычного корня солодки, потому что в ней больше не содержится глицирризина - природного химиката в солодке, который может вызвать дисбаланс жидкости, высокое кровяное давление и низкий уровень калия при потреблении в больших количествах.

Исследования на животных и в пробирке показывают, что DGL успокаивает боль и дискомфорт в желудке, уменьшая воспаление слизистой оболочки желудка и увеличивая производство слизи для защиты тканей от желудочной кислоты. Это может быть особенно полезно людям, страдающим расстройством желудка, вызванным чрезмерной кислотой или кислотным рефлюксом.

Льняное семя облегчает запор и боль в животе

Семена льна могут помочь регулировать перистальтику кишечника и облегчить запор и боль в животе. Считается, что хронический запор возникает, если человек опорожняет кишечник менее трех раз в неделю и часто ассоциируется с болью в животе и дискомфортом.

Было выявлено, что льняное семя, потребляемое либо в молотом виде, либо в форме льняного масла, облегчает дискомфортные симптомы запора.

Взрослые люди с запором, которые принимали около 4 мл льняного масла в день в течение двух недель, имели больше испражнений и лучшую консистенцию стула, чем у них было до его приема.

Другое исследование показало, что те, кто ел кексы с семенами льна каждый день, имели на 30% больше дефекаций каждую неделю, чем, когда они не потребляли их.